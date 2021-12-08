Убирать снег мешают неправильно припаркованные автомобили – Комблаг

Сегодня, 13:34

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Убирать снег мешают неправильно припаркованные автомобили – Комблаг
Фото: Невские новости

Накануне, 9 декабря, комитет по благоустройству Петербурга отчитался об уборке улиц от осадков. Представитель профильного ведомства Смольного заявил, что в неполной очистке улиц от снега виноваты владельцы автомобилей, отставляющие свои машины под запрещающими знаками. 

Стоит отметить, что коммунальщики в период с 9 утра до 5 вечера действительно используют знаки, запрещающие парковку. Их нарушение грозит либо штрафом для водителя, либо транспортировкой автомобиля на штрафстоянку. В связи с этим установленные правила чаще всего соблюдаются.

Петербуржцы в соцсетях также отметили, что автомобилисты соблюдают ПДД, однако коммунальщики, несмотря на отсутствие помех, всё равно не убирают улицы. Например, на улице Катерников уже вторую неделю ждут очистку обочины.

Некоторые пользователи проверили уборку улиц в период, когда парковка запрещена согласно установленным знакам, и обнаружили, что снегоуборочной техники нет.

В комитете по благоустройству ответили на претензии, заявив, что есть «некоторые случаи», повлекшие за собой изменение графика уборки.

По мнению пользователей, сложившаяся ситуация возникла из-за отсутствия координации между Смольным и профильными комитетами, которую не могут наладить уже почти 10 лет. Губернатора Петербурга Александра Беглова снежная проблема, похоже, не заботит. 

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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