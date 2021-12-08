В Петербурге наконец-то открыли станцию метрополитена «Маяковская»

Пассажиров подземки ждет небольшое изменение в ее планировке, - теперь вход в метро расположен со стороны Невского проспекта, а выход – со стороны улицы Марата.

По сообщению пресс-секретаря метрополитена Санкт-Петербурга, ремонт станции закончен полностью и теперь она перешла на обычный график работы: открывается для входа в 540, а закрывается – в 025. Открывается для выхода в 540, закрывается – в 045.

За сутки перед открытием станции «Маяковской» на ней с инспекцией побывал Максим Соколов, Санкт-Петербургский вице-губернатор. На своей странице в социальной сети он отметил, что это первый ремонт данной станции метрополитена с самого ее открытия, которое состоялось в далеком 1967 году.

Работники подрядной организации капитально отремонтировали наклонный тоннель, в котором размещены эскалаторы, обносили систему их управления, сменили конструкции балюстрады, покрыли пол гранитными плитами, а колонны – Саянским мрамором. Были также реконструированы входы с установкой дверей для маломобильных пассажиров, в помощь слабовидящим – нанесли тактильно-контрастную разметку в вестибюле.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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