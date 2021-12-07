Барабанщиков почти 30 дней находится в тюрьме – следствие не раскрывает подробности

Сегодня, 18:34

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Барабанщиков почти 30 дней находится в тюрьме – следствие не раскрывает подробности
Фото: gov.spb.ru

Алексей Барабанщиков, ранее возглавлявший Управление социального питания Петербурга, уже почти месяц находится под стражей. Несмотря на это, следствие до сих пор не предоставило никаких доказательств вины чиновника. 

Барабанщикова задержали 12 ноября, через несколько дней после того, как он дал громкое интервью, в котором раскритиковал коррумпированность чиновников в сфере соцпитания. Он рассказал о недобросовестной конкуренции и договоренностях между районными администрациями и частными комбинатами питания. 

Барабанщиков обвинил Смольный в бездействии, после чего в его ведомстве прошли обыски, а его самого задержали. Помимо чиновника по делу о «Причинении имущественного ущерба» проходят еще четыре человека. При этом Барабанщиков не признает вменяемое ему обвинение. По решению суда чиновник заключен под стражу до 9 января. 

В его защиту выступили родители петербургских школьников, отметившие, что за время нахождения Барабанщикова на посту главы УСП на рынке социального питания стало фиксироваться меньше нарушений. 

В деле против чиновника есть явные нестыковки, на которые пролил свет допрос главы комитета по госзаказу Александра Жемякина. Он подтвердил, что запущенные Барабанщиковым реформы по укрупнению лотов на торгах за право обеспечивать социальные учреждения едой предложил лично губернатор Беглов. В Сети также появились документы, доказывающие, что градоначальник был лично вовлечен в функционирование системы соцпитания. В них содержатся сведения о том, что губернатор ограничивал допуск определенных компаний к торгам. При этом Беглов отказался отвечать на вопросы о задержании Барабанщикова. 

Экс-руководитель УСП в ходе резонансного интервью рассказал журналистам, что на петербургском рынке питания есть нерасследуемые нарушения. 

«Мы знаем примеры того, как компании побеждали в конкурсах, организованных Комитетом по государственному заказу, потом договаривались с заказчиками и расторгали договоры по соглашению сторон, чтобы затем переиграть конкурс уже через администрацию района и получить контракты по более выгодным для себя ценам», — отмечал он.

Изучившие тендеры журналисты пришли к выводу, что многие торги проводили с явными нарушениями. Так, контракты на обеспечение питанием 33 детских сада Калининского района всегда доставались компаниям «Серна» и «Альфа-Провиант», несмотря на высокую конкуренцию со стороны комбинатов «Артис-Детское питание» и «КСП Красносельский». Последние два комбината незаконно отстранили от торгов. Впоследствии предприятия смогли в суде доказать, что тендеры проводились с нарушениями. 

В СМИ считают, что главными заинтересованными лицами в задержании Барабанщикова могут быть чиновники Смольного и губернатор Петербурга Александр Беглов. Журналисты также указывают, что в деле может быть замешан частный поставщик «Фирма Флоридан».

Устранение Барабанщикова могли поручить семье Захватовых. Невестка ближайшего друга губернатора Беглова долгое время работала в «Фирме Флоридан». Очевидно, что дело против Барабанщикова является сфальсифицированным для того, чтобы помешать чиновнику вскрыть проблемы петербургского соцпита.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

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