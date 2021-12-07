Пиотровский рассказал о том, как изменится Зимний дворец после его реставрации

Сегодня, 08:34

0

Image 16+
Пиотровский рассказал о том, как изменится Зимний дворец после его реставрации
Фото из открытых источников | Автор неизвестен

Генеральный директор дворца-музея поделился информацией о том, в какой цвет теперь будут окрашены стены Зимнего.

Михаил Пиотровский рассказал об изменениях, которые внесет реставрация в облик дворца. Генеральный директор поделился информацией о том, что фасад Зимнего сохранит привычный зеленый цвет, однако его тон станет более «пастельным».

Михаил Пиотровский напомнил о том, что все время существования дворца проводились эксперименты с цветом его стен. В течение нескольких столетий их оттенок изменился с мягкого пастельного до яркого зеленого. Перед тем, как приступить к очередной реставрации, вопрос о том, какой оттенок теперь должен быть у стен музея, вынесли на обсуждение не только экспертного сообщества, но и жителей Санкт-Петербурга через специальную форму на сайте Эрмитажа.

Михаил Пиотровский также рассказал о том, что исторически вся Северная столица была окрашена в пастельные тона, а современный стиль загубил всю идею яркими современными красками. И теперь самое время вернуться к традиции.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

Не забудьте добавить «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в источники новостей
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Есть что сказать? Тогда вам сюда

Лента

Санкт-петербургский суд решил передать петербургский порт «Бронка» в государственную собственность

Сегодня, 08:34

Пиотровский рассказал о том, как изменится Зимний дворец после его реставрации

Сегодня, 08:34

В Петербурге у Главного штаба, перед аркой, начала свою работу выставка скульптур

Вчера, 21:04

Главная елка Санкт-Петербурга уже на Дворцовой площади

Вчера, 20:54

Санкт-Петербургский комитет здравоохранения сообщил о том, что заболеваемость Ковид-19 в детской среде падает

Вчера, 20:34

За электроэнергию по-новому заплатят 650 000 домовладений Санкт-Петербурга

7-12-2021, 22:34

Администрация Калининского района с удивлением встретила новость о задержании экс-главы  

7-12-2021, 22:06

В Петербурге молодой человек смог спасти из пламени ребенка, кота, собаку и даже двух взрослых мужчин

7-12-2021, 19:14

В Петербурге проспект Ветеранов залило горячей водой

7-12-2021, 16:29

Из всех работающих жителей Санкт-Петербурга лишь 28% довольны оплатой своего труда

7-12-2021, 13:29

В полицию Санкт-Петербурга обратился потерпевший с заявлением о том, что его ограбили, отняв крупную сумму денег

7-12-2021, 12:49

Уборка улиц от снега петербургскими коммунальщиками стала вредить имуществу горожан

7-12-2021, 12:12

Более 21 тонны ананасов из Коста-Рики не доехали до петербуржцев

6-12-2021, 12:29

Смольный не собирается строить станцию метро в Кудрово

6-12-2021, 11:41

В Санкт-Петербург было доставлено лекарство для малыша, страдающего спинальной мышечной дистрофией

5-12-2021, 21:34

Петербургские снегопады вывели на улицы города «лопатку Беглова» спустя три года

5-12-2021, 19:44

В одном из районов Санкт-Петербурга техногенная катастрофа вынудила поменять автобусные маршруты

5-12-2021, 19:29

Горы снега в Петербурге создают проблемы коммунальным службам

5-12-2021, 12:29

После трагической гибели сотрудника Водоканала власти остановили работу снегоплавильного пункта в Автово

5-12-2021, 09:09

Утро субботы началось с ДТП и гололеда на дорогах Петербурга

4-12-2021, 09:31

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Возможно, Вам будет интересно

Пенсионеров в России ждет рекордная индексация социальных и страховых пенсий в 2022 году

Пенсионеров в России ждет рекордная индексация социальных и страховых пенсий в 2022 году

7-12-2021, 10:29

0

На 2022 год запланирована рекордная индексация социальных и страховых пенсий. Эксперты объяснили, у кого вырастут...

Подробнее
Пенсии для трех групп российских пенсионеров увеличат в 2022 году

Пенсии для трех групп российских пенсионеров увеличат в 2022 году

6-12-2021, 13:14

0

В 2022 году в РФ трем группам российских пенсионеров будут повышены пенсии, сообщает ФАН. Повышение произойдет в разные...

Подробнее
По 60 тысяч рублей каждому с 1 января: россиян обрадовали долгожданной выплатой

По 60 тысяч рублей каждому с 1 января: россиян обрадовали долгожданной выплатой

6-12-2021, 10:14

0

Новая выплата для всех работающих россиян может быть предоставлена уже в 2022 году — такое предположение сделал глава...

Подробнее
Россиянам перечислили основания для медицинского отвода против COVID-вакцинации

Россиянам перечислили основания для медицинского отвода против COVID-вакцинации

Вчера, 09:29

0

Эксперты назвали состояния, при которых пациентам полагается официальный медотвод от вакцинации против коронавируса....

Подробнее
Единовременная выплата российским пенсионерам 10 000 и 25 000 рублей: разъяснение

Единовременная выплата российским пенсионерам 10 000 и 25 000 рублей: разъяснение

7-12-2021, 12:14

0

Эксперты прокомментировали сообщения об единовременных выплатах пенсионерам, которые начали распространяться в Сети....

Подробнее
Сбербанк выплатит гражданам в РФ от 10 000 рублей при оформлении новой карты

Сбербанк выплатит гражданам в РФ от 10 000 рублей при оформлении новой карты

6-12-2021, 16:59

0

Своим клиентам при оформлении новой кредитной карты Сбербанк обещает по 10 тыс. рублей. PRIMPRESS сообщает, что такая...

Подробнее

Новости партнеров

Новости партнеров

Врачи в Свердловской области массово отказываются выдавать медотводы от COVID-вакцинации

Врачи в Свердловской области массово отказываются выдавать медотводы от COVID-вакцинации

6-12-2021, 14:24

0

Проблемы с получением медотводов от COVID-вакцинации возникли у жителей Свердловской области. Об этом они начали...

Подробнее
Политолог Рар заявил, что США пытаются сплотить Европу против РФ

Политолог Рар заявил, что США пытаются сплотить Европу против РФ

6-12-2021, 19:29

0

Вашингтон и Лондон регулярно подсовывают Германии фейки. Совсем недавно такой дезинформацией стала подготовка...

Подробнее
Россиянам, получающим пенсии и зарплаты, советуют готовиться с 7 декабря

Россиянам, получающим пенсии и зарплаты, советуют готовиться с 7 декабря

6-12-2021, 10:54

0

Россиян предупредили о том, что им стоит быть готовыми к снижению пенсий и зарплат в реальном выражении. Как отмечают...

Подробнее
Российское правительство выделило свыше 130 млрд рублей на доплаты для пенсий россиян

Российское правительство выделило свыше 130 млрд рублей на доплаты для пенсий россиян

7-12-2021, 15:39

0

Российское правительство выделило свыше 130 миллиардов рублей на федеральные и региональные доплаты к пенсиям россиян в...

Подробнее

Привитые «ЭпиВак» россияне болеют коронавирусом больше остальных вакцинированных