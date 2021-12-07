Пиотровский рассказал о том, как изменится Зимний дворец после его реставрации

Генеральный директор дворца-музея поделился информацией о том, в какой цвет теперь будут окрашены стены Зимнего.

Михаил Пиотровский рассказал об изменениях, которые внесет реставрация в облик дворца. Генеральный директор поделился информацией о том, что фасад Зимнего сохранит привычный зеленый цвет, однако его тон станет более «пастельным».

Михаил Пиотровский напомнил о том, что все время существования дворца проводились эксперименты с цветом его стен. В течение нескольких столетий их оттенок изменился с мягкого пастельного до яркого зеленого. Перед тем, как приступить к очередной реставрации, вопрос о том, какой оттенок теперь должен быть у стен музея, вынесли на обсуждение не только экспертного сообщества, но и жителей Санкт-Петербурга через специальную форму на сайте Эрмитажа.

Михаил Пиотровский также рассказал о том, что исторически вся Северная столица была окрашена в пастельные тона, а современный стиль загубил всю идею яркими современными красками. И теперь самое время вернуться к традиции.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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