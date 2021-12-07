Санкт-петербургский суд решил передать петербургский порт «Бронка» в государственную собственность

Пенсионеров в России ждет рекордная индексация социальных и страховых пенсий в 2022 году
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Представители менеджмента «Бронка Групп» отказались дать журналистам комментарии относительно сложившейся ситуации.
Порт «Бронка», ранее принадлежавший обществу с ограниченной ответственностью «Феникс» решением Санкт-петербургского суда стал собственностью Федерального агентства управления госимуществом. До третьего декабря этот самый «Феникс» принадлежал двум другим обществам с ограниченной ответственностью «Высота» и «Центрфинанс».
Не так давно служащими Балтийской таможни на таможенном посту, расположенном на территории данного порта, выявлено больше, чем 100 000 пачек белорусских сигарет, перевозимых контрабандой, спрятанных в бочонках, наполненных кварцевым песком.
По этому поводу было заведено административное производство за незаконное перемещение транспорта и/или товара через таможенную границу.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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