Санкт-петербургский суд решил передать петербургский порт «Бронка» в государственную собственность

Представители менеджмента «Бронка Групп» отказались дать журналистам комментарии относительно сложившейся ситуации.

Порт «Бронка», ранее принадлежавший обществу с ограниченной ответственностью «Феникс» решением Санкт-петербургского суда стал собственностью Федерального агентства управления госимуществом. До третьего декабря этот самый «Феникс» принадлежал двум другим обществам с ограниченной ответственностью «Высота» и «Центрфинанс».

Не так давно служащими Балтийской таможни на таможенном посту, расположенном на территории данного порта, выявлено больше, чем 100 000 пачек белорусских сигарет, перевозимых контрабандой, спрятанных в бочонках, наполненных кварцевым песком.

По этому поводу было заведено административное производство за незаконное перемещение транспорта и/или товара через таможенную границу.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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