Главная елка Санкт-Петербурга уже на Дворцовой площади

Оформлением огромной новогодней красавицы коммунальные службы будут заниматься по 20 декабря.

Срублена Центральная елка была на территории Приозерского района Ленобласти. По информации, предоставленной Андреем Чистяковым, руководителем Санкт-Петербургского Центра по праздничному оформлению и рекламе, для того чтобы полностью украсить и оформить огромное дерево, его работникам понадобится целая неделя.

Также он добавил, что время доставки новогодней красавицы пришлось определять оперативно, поскольку в условиях настолько низкой температуры, которая устанавливалась на территории Ленинградской области, дальнейшее промедление могло вызвать серьезное повреждение перемерзших веток во время транспортировки дерева на Дворцовую площадь.

Вокруг места, на котором размещена елка, создаются несколько фотозон.

Выбор дерева между настоящим и искусственным осуществлялся интерактивным голосованием горожан, проходившим в период 29.09.21 – 01.10.21 года. Большинством голосов было выбрано живое дерево. Интересно, что несколько предыдущих лет люди отдавали предпочтение искусственным деревьям.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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