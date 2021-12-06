В Петербурге у Главного штаба, перед аркой, начала свою работу выставка скульптур

Инсталляции размещены вдоль Большой Морской улицы, а от непогоды и вандалов их защищают прозрачные тумбы.

Всего установлено два десятка витрин. Организаторы старались представить их таким образом, чтобы они не нарушали архитектурный комплекс Санкт-Петербурга. Инсталляции открыты взору желающих приобщиться без выходных и перерывов до 10 января следующего года.

Как сообщил пресс-секретарь градостроительного и архитектурного комитета Северной столицы, смыслом каждой из инсталляций является обратить внимание зрителя на человеческую личность, ее внутренний мир.

Представители Смольного сообщили, что все два десятка работ будут выставлены только к окончанию первой недели работы выставки. Их будут добавлять постепенно. Интересно, что руке состоявшихся скульпторов будут принадлежать только пятнадцать работ, а остальные пять представят на суд ценителей студенты.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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