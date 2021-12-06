Санкт-Петербургский комитет здравоохранения сообщил о том, что заболеваемость Ковид-19 в детской среде падает

Сегодня, 20:34

0

Image 16+
Санкт-Петербургский комитет здравоохранения сообщил о том, что заболеваемость Ковид-19 в детской среде падает
Фото из открытых источников | Автор неизвестен

По результатам лабораторных проверок можно утверждать, что ОРВИ выявляется у юных жителей города гораздо чаще, нежели коронавирус.

По заявлению руководителя Санкт-Петербургского Комитета здравоохранения, Дмитрия Лисовца, заболеваемость Ковид-19 среди детей неуклонно снижается. Медики сообщают, что в прошлом году пиковые значения заражаемости несовершеннолетних коронавирусом приходились на декабрь, в текущем же наблюдались уже в октябре, далее постепенно снижаясь. То есть можно смело предполагать, что самые тяжелые по инфицированию детей дни года уже позади.

Дмитрий Лисовец также подчеркнул, что за первую декабрьскую неделю число несовершеннолетних с Ковид-19 ощутимо меньше, чем в последнюю ноябрьскую неделю, и в разы меньше первой зимней недели прошлого года.

И хотя общее количество обращения детей с температурой растет, причина заболеваний в большинстве случаев уже ОРВИ, а не коронавирус.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

Не забудьте добавить «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в источники новостей
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Есть что сказать? Тогда вам сюда

Лента

В Петербурге у Главного штаба, перед аркой, начала свою работу выставка скульптур

Сегодня, 21:04

Главная елка Санкт-Петербурга уже на Дворцовой площади

Сегодня, 20:54

Санкт-Петербургский комитет здравоохранения сообщил о том, что заболеваемость Ковид-19 в детской среде падает

Сегодня, 20:34

За электроэнергию по-новому заплатят 650 000 домовладений Санкт-Петербурга

Вчера, 22:34

Администрация Калининского района с удивлением встретила новость о задержании экс-главы  

Вчера, 22:06

В Петербурге молодой человек смог спасти из пламени ребенка, кота, собаку и даже двух взрослых мужчин

Вчера, 19:14

В Петербурге проспект Ветеранов залило горячей водой

Вчера, 16:29

Из всех работающих жителей Санкт-Петербурга лишь 28% довольны оплатой своего труда

Вчера, 13:29

В полицию Санкт-Петербурга обратился потерпевший с заявлением о том, что его ограбили, отняв крупную сумму денег

Вчера, 12:49

Уборка улиц от снега петербургскими коммунальщиками стала вредить имуществу горожан

Вчера, 12:12

Более 21 тонны ананасов из Коста-Рики не доехали до петербуржцев

6-12-2021, 12:29

Смольный не собирается строить станцию метро в Кудрово

6-12-2021, 11:41

В Санкт-Петербург было доставлено лекарство для малыша, страдающего спинальной мышечной дистрофией

5-12-2021, 21:34

Петербургские снегопады вывели на улицы города «лопатку Беглова» спустя три года

5-12-2021, 19:44

В одном из районов Санкт-Петербурга техногенная катастрофа вынудила поменять автобусные маршруты

5-12-2021, 19:29

Горы снега в Петербурге создают проблемы коммунальным службам

5-12-2021, 12:29

После трагической гибели сотрудника Водоканала власти остановили работу снегоплавильного пункта в Автово

5-12-2021, 09:09

Утро субботы началось с ДТП и гололеда на дорогах Петербурга

4-12-2021, 09:31

Санкт-Петербург и Ленинградская область в ближайшие годы станут намного чище

4-12-2021, 09:04

В следующем году минимальная заработная плата для жителей Санкт-Петербурга составит 21 500 рублей

3-12-2021, 22:24

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Возможно, Вам будет интересно

Пенсионеров в России ждет рекордная индексация социальных и страховых пенсий в 2022 году

Пенсионеров в России ждет рекордная индексация социальных и страховых пенсий в 2022 году

Вчера, 10:29

0

На 2022 год запланирована рекордная индексация социальных и страховых пенсий. Эксперты объяснили, у кого вырастут...

Подробнее
Пенсии для трех групп российских пенсионеров увеличат в 2022 году

Пенсии для трех групп российских пенсионеров увеличат в 2022 году

6-12-2021, 13:14

0

В 2022 году в РФ трем группам российских пенсионеров будут повышены пенсии, сообщает ФАН. Повышение произойдет в разные...

Подробнее
По 60 тысяч рублей каждому с 1 января: россиян обрадовали долгожданной выплатой

По 60 тысяч рублей каждому с 1 января: россиян обрадовали долгожданной выплатой

6-12-2021, 10:14

0

Новая выплата для всех работающих россиян может быть предоставлена уже в 2022 году — такое предположение сделал глава...

Подробнее
Россиянам перечислили основания для медицинского отвода против COVID-вакцинации

Россиянам перечислили основания для медицинского отвода против COVID-вакцинации

Сегодня, 09:29

0

Эксперты назвали состояния, при которых пациентам полагается официальный медотвод от вакцинации против коронавируса....

Подробнее
Единовременная выплата российским пенсионерам 10 000 и 25 000 рублей: разъяснение

Единовременная выплата российским пенсионерам 10 000 и 25 000 рублей: разъяснение

Вчера, 12:14

0

Эксперты прокомментировали сообщения об единовременных выплатах пенсионерам, которые начали распространяться в Сети....

Подробнее
Сбербанк выплатит гражданам в РФ от 10 000 рублей при оформлении новой карты

Сбербанк выплатит гражданам в РФ от 10 000 рублей при оформлении новой карты

6-12-2021, 16:59

0

Своим клиентам при оформлении новой кредитной карты Сбербанк обещает по 10 тыс. рублей. PRIMPRESS сообщает, что такая...

Подробнее

Новости партнеров

Новости партнеров

Врачи в Свердловской области массово отказываются выдавать медотводы от COVID-вакцинации

Врачи в Свердловской области массово отказываются выдавать медотводы от COVID-вакцинации

6-12-2021, 14:24

0

Проблемы с получением медотводов от COVID-вакцинации возникли у жителей Свердловской области. Об этом они начали...

Подробнее
Россиянам, получающим пенсии и зарплаты, советуют готовиться с 7 декабря

Россиянам, получающим пенсии и зарплаты, советуют готовиться с 7 декабря

6-12-2021, 10:54

0

Россиян предупредили о том, что им стоит быть готовыми к снижению пенсий и зарплат в реальном выражении. Как отмечают...

Подробнее
Политолог Рар заявил, что США пытаются сплотить Европу против РФ

Политолог Рар заявил, что США пытаются сплотить Европу против РФ

6-12-2021, 19:29

0

Вашингтон и Лондон регулярно подсовывают Германии фейки. Совсем недавно такой дезинформацией стала подготовка...

Подробнее
Эшелон российских реактивных установок УР-77 направился к границе Украины

Эшелон российских реактивных установок УР-77 направился к границе Украины

6-12-2021, 10:09

0

Массивный эшелон из российских самоходных реактивных установок разминирования УР-77 был замечен движущимся по...

Подробнее

Привитые «ЭпиВак» россияне болеют коронавирусом больше остальных вакцинированных