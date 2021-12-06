Санкт-Петербургский комитет здравоохранения сообщил о том, что заболеваемость Ковид-19 в детской среде падает

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По результатам лабораторных проверок можно утверждать, что ОРВИ выявляется у юных жителей города гораздо чаще, нежели коронавирус.
По заявлению руководителя Санкт-Петербургского Комитета здравоохранения, Дмитрия Лисовца, заболеваемость Ковид-19 среди детей неуклонно снижается. Медики сообщают, что в прошлом году пиковые значения заражаемости несовершеннолетних коронавирусом приходились на декабрь, в текущем же наблюдались уже в октябре, далее постепенно снижаясь. То есть можно смело предполагать, что самые тяжелые по инфицированию детей дни года уже позади.
Дмитрий Лисовец также подчеркнул, что за первую декабрьскую неделю число несовершеннолетних с Ковид-19 ощутимо меньше, чем в последнюю ноябрьскую неделю, и в разы меньше первой зимней недели прошлого года.
И хотя общее количество обращения детей с температурой растет, причина заболеваний в большинстве случаев уже ОРВИ, а не коронавирус.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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