За электроэнергию по-новому заплатят 650 000 домовладений Санкт-Петербурга

В текущем месяце еще на столько увеличится количество семей, которые будут получать от «Петроэлектросбыта» вместо обычных квитанций единый платежный документ (ЕПД).

Как пояснила пресс-служба компании, в этой обновленной квитанции все также будет строчка, в которой отражена плата за электрическую энергию, но изменится ее формат.

Каждому клиенту присвоят уникальный лицевой номер взамен нынешнего абонентского номера, что даст возможность ускорить проведение расчетов и передачу данных по целому ряду услуг, которые либо уже включены в ЕПД, либо их вскоре туда введут.

В частности, речь идет об оплате отопления, горячей воды, капитального ремонта и так далее.

Кстати, взносы на развитие Фонда капитального ремонта Санкт-Петербурга обрабатываются «Петроэлектросбытом» уже с мая текущего года. Причем горожан суммы, указываемые теперь в платежках, сразу насторожили. А уже в июле от петербуржцев массово пошли жалобы на «ошибки» в квитанциях.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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