Администрация Калининского района с удивлением встретила новость о задержании экс-главы  

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Администрация Калининского района Санкт-Петербурга отреагировала на новость о задержании своего экс-руководителя Ивана Громова. Сообщение о случившемся там встретили с удивлением.
Сотрудники администрации рассказали корреспонденту издания «Петербург Ньюс», что информацию о задержании Громова восприняли «с удивлением, как и везде в городе». При этом они подчеркнули, что не знают никаких подробностей, и отправили журналиста за ними в следственное управление МВД.
Согласно данным «Фонтанки», Громова сейчас допрашивают по делу о мошенничестве: по предварительной информации, следствие интересуют эпизоды 2013-2016 годов, когда он возглавлял комитет информатизации и связи в Смольном.
Но СМИ предполагают, что экс-чиновник мог быть задержан из-за критики в адрес городской администрации и губернатора Александра Беглова. Громов был недоволен организацией зимней уборки и распределением ресурсов спецтранспорта. Ранее такая же участь постигла экс-начальника Управления соцпитания Алексея Барабанщикова, который позволял себе возражать Беглову и впоследствии не только лишился должности, но и был арестован.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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