В Петербурге молодой человек смог спасти из пламени ребенка, кота, собаку и даже двух взрослых мужчин

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Парня планируется наградить за его героический поступок.
В воскресный день около 9 утра на Смоленской улице в доме №1 в одной из квартир вспыхнул пожар. К счастью, в нужное время и в нужном месте оказался тот самый герой – Николай Огнев, который выгулял своего пса и уже возвращался домой. И вдруг он услышал крик, оглянувшись на звук, увидел дым, валящий из окна квартиры.
Николай приказал собаке ждать его, а сам бросился на третий этаж к двери из-под которой пробивался дым. Дверь поддалась от поворота ручки, возле входа стоял пожилой мужчина, тут же упавший без сознания. Оттащив его на лестничную клетку, Николай забежал в квартиру и нашел там еще одного потерпевшего и тоже без сознания. Вытянул из горящей квартиры и его.
После этого парень еще раз вошел в горящую квартиру и тут конструкции квартиры, ослабленные пламенем, рухнули, отрезав Николая от выхода. Но тут приехал пожарный расчет. Спасенных людей забрали медики, а наш герой остался помогать спасателям. И не напрасно: на четвертом этаже он наткнулся на маленькую девочку, стоявшую в дыму и боявшуюся выйти из квартиры. Николай дал ей кота, малышка взяла зверька и только тогда пошла на руки к парню.
Всего эвакуации подверглись 17 людей. Из них 3 ребенка, 2 кота и 1 пес. К сожалению, была и жертва - во время пожара погиб один мужчина.
Руководство МЧС решает, как наградить Николая, а разобраться с причинами пожара предстоит дознавателям.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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