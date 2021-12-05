В Петербурге проспект Ветеранов залило горячей водой

Поздней ночью проспект Ветеранов вместе с находящимися на нем парковками залило кипятком.

Большое количество автомобилей, которые стояли в том районе, серьезно пострадали от такого контраста: полночи стоять на минус восемнадцати и быть одномоментно залитыми горячей водой. Хорошо, если полученные повреждения можно будет исправить…

Радует одно: по предварительной информации в этой техногенной катастрофе обошлось без пострадавших людей.

В социальных сетях петербуржцы начали активно спорить, что послужило причиной данной аварии: природное движение грунтов, нарушивших геометрию трубопровода либо же нерадивость коммунальных служб.

Но главным вопросом является компенсация нанесенного ущерба. Хорошо, если страховками такие случаи предусмотрены, а даже, если и предусмотрены, то хватит ли выплат на восстановление поломок или приобретение нового авто в случае, если пострадавшую машину признают не пригодной для ремонта. Раскошелятся ли коммунальщики на оплату последствий, скорее всего, их ошибок?

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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