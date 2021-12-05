В Петербурге проспект Ветеранов залило горячей водой

Зачислят на карту: кому 5–12 декабря придет 16 000 рублей от Пенсионного фонда
На днях на банковские карты граждан РФ начнут поступать денежные выплаты от Пенсионного фонда России за декабрь. На...Подробнее
Поздней ночью проспект Ветеранов вместе с находящимися на нем парковками залило кипятком.
Большое количество автомобилей, которые стояли в том районе, серьезно пострадали от такого контраста: полночи стоять на минус восемнадцати и быть одномоментно залитыми горячей водой. Хорошо, если полученные повреждения можно будет исправить…
Радует одно: по предварительной информации в этой техногенной катастрофе обошлось без пострадавших людей.
В социальных сетях петербуржцы начали активно спорить, что послужило причиной данной аварии: природное движение грунтов, нарушивших геометрию трубопровода либо же нерадивость коммунальных служб.
Но главным вопросом является компенсация нанесенного ущерба. Хорошо, если страховками такие случаи предусмотрены, а даже, если и предусмотрены, то хватит ли выплат на восстановление поломок или приобретение нового авто в случае, если пострадавшую машину признают не пригодной для ремонта. Раскошелятся ли коммунальщики на оплату последствий, скорее всего, их ошибок?
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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