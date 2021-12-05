В Петербурге проспект Ветеранов залило горячей водой

Сегодня, 16:29

0

Image 16+
В Петербурге проспект Ветеранов залило горячей водой
Фото из открытых источников | Автор неизвестен

Поздней ночью проспект Ветеранов вместе с находящимися на нем парковками залило кипятком.

Большое количество автомобилей, которые стояли в том районе, серьезно пострадали от такого контраста: полночи стоять на минус восемнадцати и быть одномоментно залитыми горячей водой. Хорошо, если полученные повреждения можно будет исправить…

Радует одно: по предварительной информации в этой техногенной катастрофе обошлось без пострадавших людей.

В социальных сетях петербуржцы начали активно спорить, что послужило причиной данной аварии: природное движение грунтов, нарушивших геометрию трубопровода либо же нерадивость коммунальных служб.

Но главным вопросом является компенсация нанесенного ущерба. Хорошо, если страховками такие случаи предусмотрены, а даже, если и предусмотрены, то хватит ли выплат на восстановление поломок или приобретение нового авто в случае, если пострадавшую машину признают не пригодной для ремонта. Раскошелятся ли коммунальщики на оплату последствий, скорее всего, их ошибок?

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

Не забудьте добавить «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в источники новостей
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Есть что сказать? Тогда вам сюда

Лента

В Петербурге молодой человек смог спасти из пламени ребенка, кота, собаку и даже двух взрослых мужчин

Сегодня, 19:14

В Петербурге проспект Ветеранов залило горячей водой

Сегодня, 16:29

Из всех работающих жителей Санкт-Петербурга лишь 28% довольны оплатой своего труда

Сегодня, 13:29

В полицию Санкт-Петербурга обратился потерпевший с заявлением о том, что его ограбили, отняв крупную сумму денег

Сегодня, 12:49

Уборка улиц от снега петербургскими коммунальщиками стала вредить имуществу горожан

Сегодня, 12:12

Более 21 тонны ананасов из Коста-Рики не доехали до петербуржцев

Вчера, 12:29

Смольный не собирается строить станцию метро в Кудрово

Вчера, 11:41

В Санкт-Петербург было доставлено лекарство для малыша, страдающего спинальной мышечной дистрофией

5-12-2021, 21:34

Петербургские снегопады вывели на улицы города «лопатку Беглова» спустя три года

5-12-2021, 19:44

В одном из районов Санкт-Петербурга техногенная катастрофа вынудила поменять автобусные маршруты

5-12-2021, 19:29

Горы снега в Петербурге создают проблемы коммунальным службам

5-12-2021, 12:29

После трагической гибели сотрудника Водоканала власти остановили работу снегоплавильного пункта в Автово

5-12-2021, 09:09

Утро субботы началось с ДТП и гололеда на дорогах Петербурга

4-12-2021, 09:31

Санкт-Петербург и Ленинградская область в ближайшие годы станут намного чище

4-12-2021, 09:04

В следующем году минимальная заработная плата для жителей Санкт-Петербурга составит 21 500 рублей

3-12-2021, 22:24

Дзержинский районный суд Санкт-Петербурга не поддержал иск внуков репрессированного ленинградца

3-12-2021, 21:39

Участники флешмоба «Уехал в Комарово» намерены подтолкнуть Смольный к очистке города от снега

3-12-2021, 19:56

Роспотребнадзор Петербурга не дал конкретики по поводу массового заболевания учеников школы №575

2-12-2021, 20:48

Муниципальные депутаты Грудин и Лаврова обратились в суд из-за позиции Смольного по Конюшенному ведомству

2-12-2021, 19:54

Коронавирус, дороги и отставка Беглова: Что петербуржцы пожелали городу на Новый год 

2-12-2021, 18:02

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Возможно, Вам будет интересно

Зачислят на карту: кому 5–12 декабря придет 16 000 рублей от Пенсионного фонда

Зачислят на карту: кому 5–12 декабря придет 16 000 рублей от Пенсионного фонда

5-12-2021, 12:59

0

На днях на банковские карты граждан РФ начнут поступать денежные выплаты от Пенсионного фонда России за декабрь. На...

Подробнее
Пенсии для трех групп российских пенсионеров увеличат в 2022 году

Пенсии для трех групп российских пенсионеров увеличат в 2022 году

Вчера, 13:14

0

В 2022 году в РФ трем группам российских пенсионеров будут повышены пенсии, сообщает ФАН. Повышение произойдет в разные...

Подробнее
По 60 тысяч рублей каждому с 1 января: россиян обрадовали долгожданной выплатой

По 60 тысяч рублей каждому с 1 января: россиян обрадовали долгожданной выплатой

Вчера, 10:14

0

Новая выплата для всех работающих россиян может быть предоставлена уже в 2022 году — такое предположение сделал глава...

Подробнее
Пенсионеров в России ждет рекордная индексация социальных и страховых пенсий в 2022 году

Пенсионеров в России ждет рекордная индексация социальных и страховых пенсий в 2022 году

Сегодня, 10:29

0

На 2022 год запланирована рекордная индексация социальных и страховых пенсий. Эксперты объяснили, у кого вырастут...

Подробнее
В Великобритании коллекционер засунул в задний проход артиллерийский боеприпас - пришлось вызывать саперов

В Великобритании коллекционер засунул в задний проход артиллерийский боеприпас - пришлось вызывать саперов

5-12-2021, 10:54

0

В Королевский госпиталь Глостершира в Уэльсе поступил пациент, для оказания помощи которому медикам пришлось вызывать...

Подробнее
В России готовятся к вакцинации детей и подростков от COVID-19

В России готовятся к вакцинации детей и подростков от COVID-19

5-12-2021, 16:24

0

Минздрав России зарегистрировал вакцину для подростков. Детей от 12 до 17 лет могут начать прививать уже в декабре...

Подробнее

Новости партнеров

Новости партнеров

Сбербанк выплатит гражданам в РФ от 10 000 рублей при оформлении новой карты

Сбербанк выплатит гражданам в РФ от 10 000 рублей при оформлении новой карты

Вчера, 16:59

0

Своим клиентам при оформлении новой кредитной карты Сбербанк обещает по 10 тыс. рублей. PRIMPRESS сообщает, что такая...

Подробнее
Россиянам, получающим пенсии и зарплаты, советуют готовиться с 7 декабря

Россиянам, получающим пенсии и зарплаты, советуют готовиться с 7 декабря

Вчера, 10:54

0

Россиян предупредили о том, что им стоит быть готовыми к снижению пенсий и зарплат в реальном выражении. Как отмечают...

Подробнее
Врачи в Свердловской области массово отказываются выдавать медотводы от COVID-вакцинации

Врачи в Свердловской области массово отказываются выдавать медотводы от COVID-вакцинации

Вчера, 14:24

0

Проблемы с получением медотводов от COVID-вакцинации возникли у жителей Свердловской области. Об этом они начали...

Подробнее
Единовременная выплата российским пенсионерам 10 000 и 25 000 рублей: разъяснение

Единовременная выплата российским пенсионерам 10 000 и 25 000 рублей: разъяснение

Сегодня, 12:14

0

Эксперты прокомментировали сообщения об единовременных выплатах пенсионерам, которые начали распространяться в Сети....

Подробнее

Привитые «ЭпиВак» россияне болеют коронавирусом больше остальных вакцинированных