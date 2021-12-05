Из всех работающих жителей Санкт-Петербурга лишь 28% довольны оплатой своего труда

Сегодня, 13:29

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Из всех работающих жителей Санкт-Петербурга лишь 28% довольны оплатой своего труда
Фото из открытых источников | Автор неизвестен

Почти треть петербуржцев уверены, что их труд оплачивается достойно, остальные не разделяют их оптимистического настроя.

Результаты социологического исследования были опубликованы одним известным рекрутинговым агентством. Судя по их выборке, выходит, что 28% жителей Санкт-Петербурга не имеют претензий к своему руководству и их полностью устраивает все на рабочих местах.

Тем, выполнение каких функциональных задач им поручено, довольны 40% жителей Северной столицы, а атмосфера в коллективе полностью устраивает 43%.

17 процентов петербуржцев на их рабочих местах не устраивает абсолютно ничего.

Отдельная выборка среди тружеников, увольнявшихся со своего прежнего места работы в июле, августе и сентября текущего года, показала, что 62,2% среди них сделало это в связи с низкой зарплатой, неблагоприятной атмосферой в коллективе, неудовлетворенностью руководством и прочими причинами, по собственному желанию.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

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