В полицию Санкт-Петербурга обратился потерпевший с заявлением о том, что его ограбили, отняв крупную сумму денег. Речь идет о 500 000 долларов США, которые тот нес в сумке к своему автомобилю.

Это произошло на улице Турку. Потерпевший около шести часов утра вместе со своим другом нес к автомобилю сумку, в которой находились полмиллиона американских долларов, что по текущему курсу эквивалентно 37 000 000 рублей. Напротив этого места был припаркован автомобиль из которого внезапно выскочила пара мужчин в темной одежде, одновременно с ними из-за угла строения появилась еще пара. Грабители повалили друзей на снег, брызнули из баллончиков перцовым газом, забрали сумку с богатой добычей и удрали.

Со слов потерпевшего, все произошло очень быстро, к тому же ему в глаза попал перцовый газ, поэтому он никого не разглядел.

Уже к 9 часам вечера, по горячим следам, грабители были задержаны правоохранителями, пусть и не все. У задержанных подозреваемых полицейские обнаружили 20 000 долларов США. Где находится остальная сумма, да и было ли в сумке именно полмиллиона вечнозеленых, пока не известно.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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