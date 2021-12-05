Уборка улиц от снега петербургскими коммунальщиками стала вредить имуществу горожан

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Комплексная уборка дорог и тротуаров Санкт-Петербурга от снега стала вредить имуществу горожан. Об этом в соцсетях рассказали очевидцы и пострадавшие.
Петербург продолжает переживать последствия снегопадов, которые обрушились на город из-за циклонов «Бенедикт» и «Даниэль». Ответственность за непростую обстановку на улицах несет подведомственный Смольному комитет по благоустройству. Отдельного внимания заслуживает подход коммунальных служб к уборке осадков. Например, на Васильевском острове очевидец запечатлел, как рабочие закидывали снегом авто невнимательного владельца. С подобными проблемами горожане сталкиваются и в других районах города.
СМИ неоднократно указывали на обязанность Смольного уделить больше внимания проблеме расчистки дорог. Однако вместо должной реакции жители наблюдают только затянувшееся «молчание» губернатора Петербурга Александра Беглова. На этом фоне работа городских служб выглядит примечательно — они открыто портят имущество граждан.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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