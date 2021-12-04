Более 21 тонны ананасов из Коста-Рики не доехали до петербуржцев

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Более 21 тонны ананасов не пустили на российский рынок, о чем сообщила пресс-служба Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора.
21,1 тонны ананасов из Коста-Рики были задержаны таможенниками в морском порту Петербурга, передают Невские Новости. Проверка показала, что фрукты, которые должна была получить местная оптовая компания, не имеют должного фитосанитарного сертификата. Поэтому ввоз этих ананасов в Россию запретили.
Ранее стало известно, что не смогли провезти в Ленинградскую область поставщики и 25 тонн кунжута. Причиной отказа в ввозе стало то, что не были выполнены требование Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции».
Стоит отметить, что выполнение всех требований касательно фитосанитарной безопасности является обязательным условием ввоза на территорию РФ любой продукции и растений. Если эти требования не выполняются, то на российский рынок такая продукция не попадет. Эти жесткие меры необходимы для того, чтобы защитить как людей от различных небезопасных для здоровья продуктов, так и местную флору и фауну от распространения болезней и вредных насекомых.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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