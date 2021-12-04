Петербургские снегопады вывели на улицы города «лопатку Беглова» спустя три года

Сильный снегопад и плохая уборка улиц напомнили жителям Петербурга о меме 2019 года под названием «лопата Беглова». Активисты иронично показали автолюбителям образ хозяйственника, которым сам себя наделил Беглов.

Всю неделю Петербург оставался во власти стихии: снегопад принесли два циклона — «Бенедикт» и «Даниэль». Смольный с расчисткой улиц не справился, так что город встал в многокилометровых пробках. Обыденностью для Северной столицы стали многочисленные ДТП и погрузившиеся в снег пригороды.

Уборочная техника работала неэффективно, часто ломалась и застревала в сугробах. Так что к концу рабочих смен часть машин не добиралась до автопарков. При этом губернатор Беглов осенью говорил, что Петербург готов к наступлению холодов.

Сложившаяся ситуация напомнила петербуржцам 2019 год — тогда Беглов, находясь в статусе врио губернатора, отчитал подчиненных за плохую уборку города, а также пригрозил выдать каждому руководителю района по лопате для чистки снега. Так он запустил мем «лопата Беглова». Но в итоге акция не помогла улучшить ситуацию с уборкой.

Сейчас в группе Калининского района в «ВК» появилась видеозапись, посвященная событиям 2019 года и образу хозяйственника, который принял Беглов.

Участники необычной акции на видеозаписи в шутливой форме предлагают автомобилистам, находящимся в заснеженных машинах, воспользоваться маленьким совком — якобы это все, что осталось от «лопаты Беглова».

На днях инвалиды-колясочники были вынуждены самостоятельно заняться уборкой снега на Ленинском проспекте. Одна из жительниц также напоминала о «символе маразматической системы уборки», взяв в руки «лопату Беглова».

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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