Петербургские снегопады вывели на улицы города «лопатку Беглова» спустя три года

Теперь всем по 15 тысяч рублей. Пенсионерам одобрили единовременную выплату
Российские пенсионеры могу получить новую разовую выплату к Новому году. Эксперты все чаще говорят о том, что власти...Подробнее
Сильный снегопад и плохая уборка улиц напомнили жителям Петербурга о меме 2019 года под названием «лопата Беглова». Активисты иронично показали автолюбителям образ хозяйственника, которым сам себя наделил Беглов.
Всю неделю Петербург оставался во власти стихии: снегопад принесли два циклона — «Бенедикт» и «Даниэль». Смольный с расчисткой улиц не справился, так что город встал в многокилометровых пробках. Обыденностью для Северной столицы стали многочисленные ДТП и погрузившиеся в снег пригороды.
Уборочная техника работала неэффективно, часто ломалась и застревала в сугробах. Так что к концу рабочих смен часть машин не добиралась до автопарков. При этом губернатор Беглов осенью говорил, что Петербург готов к наступлению холодов.
Сложившаяся ситуация напомнила петербуржцам 2019 год — тогда Беглов, находясь в статусе врио губернатора, отчитал подчиненных за плохую уборку города, а также пригрозил выдать каждому руководителю района по лопате для чистки снега. Так он запустил мем «лопата Беглова». Но в итоге акция не помогла улучшить ситуацию с уборкой.
Сейчас в группе Калининского района в «ВК» появилась видеозапись, посвященная событиям 2019 года и образу хозяйственника, который принял Беглов.
Участники необычной акции на видеозаписи в шутливой форме предлагают автомобилистам, находящимся в заснеженных машинах, воспользоваться маленьким совком — якобы это все, что осталось от «лопаты Беглова».
На днях инвалиды-колясочники были вынуждены самостоятельно заняться уборкой снега на Ленинском проспекте. Одна из жительниц также напоминала о «символе маразматической системы уборки», взяв в руки «лопату Беглова».
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700
Российские пенсионеры могу получить новую разовую выплату к Новому году. Эксперты все чаще говорят о том, что власти...Подробнее
На днях на банковские карты граждан РФ начнут поступать денежные выплаты от Пенсионного фонда России за декабрь. На...Подробнее
В Пенсионном фонде России проинформировали граждан на заслуженном отдыхе о том, что в 2022 году пенсии в стране будут...Подробнее
Массовое заболевание в школах Уфы косит детей. Родители сообщают, что в учебных заведениях болеет по полкласса, у детей...Подробнее
О том, кто сможет получить от государства в декабре около 10 тыс. рублей рассказали эксперты. Получить выплату можно...Подробнее
Турецкие беспилотники Bayraktar ТВ2 в возможном противостоянии между Украиной и Россией сыграют определяющую роль. Об...Подробнее
В ответ на заявление Киева о том, что в акватории Черного и Азовского морей будут построены украинские военно-морские...Подробнее
Детали получения денежного пособия в размере 3 тысяч рублей сообщили специалисты органов соцзащиты. Указывается, что до...Подробнее
В США заявили о том, что Россия готовит масштабное вторжение на Украину, которое может начаться в первые недели 2022...Подробнее
Доцент РАНХиГС Николай Кульбака и экономист НИУ ВШЭ Валерий Миронов призывают ввести в России продуктовые карточки, а...Подробнее
Комментировать