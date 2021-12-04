В Санкт-Петербург было доставлено лекарство для малыша, страдающего спинальной мышечной дистрофией

Вчера, 21:34

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В Санкт-Петербург было доставлено лекарство для малыша, страдающего спинальной мышечной дистрофией
Фото из открытых источников | Автор неизвестен

Этот медицинский препарат называется «Золгенсма» и применяется с целью проведения геннозаместительной терапии детей.

На сей раз лекарственное средство привезли для трехмесячного малыша, больного спинальной мышечной атрофией. По информации, полученной от представителей комитета здравоохранения, данное лекарство – самое дорогое из всех медикаментов в мире. Уколют ребенка в манипуляционном кабинете НМИЦ имени В.А. Алмазова.

За все время применения «Золгенсма» в институте имени Алмазова его применяли 7 раз детям, болеющим мышечной дистрофией, однако их закупку проводили за деньги благотворителей. Сейчас же покупка осуществлена Фондом поддержки детей, больных хроническими и жизнеугрожающими патологиями «Круг Добра».

Помощь от государства постепенно расширяется, и теперь в Санкт-Петербурге больные с патологиями сосудов и сердца после оперативных вмешательств также будут получать часть препаратов бесплатно.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

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