В Санкт-Петербург было доставлено лекарство для малыша, страдающего спинальной мышечной дистрофией

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Этот медицинский препарат называется «Золгенсма» и применяется с целью проведения геннозаместительной терапии детей.
На сей раз лекарственное средство привезли для трехмесячного малыша, больного спинальной мышечной атрофией. По информации, полученной от представителей комитета здравоохранения, данное лекарство – самое дорогое из всех медикаментов в мире. Уколют ребенка в манипуляционном кабинете НМИЦ имени В.А. Алмазова.
За все время применения «Золгенсма» в институте имени Алмазова его применяли 7 раз детям, болеющим мышечной дистрофией, однако их закупку проводили за деньги благотворителей. Сейчас же покупка осуществлена Фондом поддержки детей, больных хроническими и жизнеугрожающими патологиями «Круг Добра».
Помощь от государства постепенно расширяется, и теперь в Санкт-Петербурге больные с патологиями сосудов и сердца после оперативных вмешательств также будут получать часть препаратов бесплатно.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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