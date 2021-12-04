В одном из районов Санкт-Петербурга техногенная катастрофа вынудила поменять автобусные маршруты

Улица Маршала Захарова частично залита кипятком из лопнувшей магистральной трубы.

Красносельский район города пострадал от аварии на трубопроводе, приведшей к массивному разливу горячей воды. В итоге сразу пять автобусных маршрутов вынуждены были изменить свои трассы. Речь идет об автобусах под номерами 160, 142, 111, 87 и 83. Об этом сообщил через свой официальный Телеграмм-канал Организатор перевозок города.

Пресс-секретарь АО Теплосеть Санкт-Петербурга разъяснил суть происходящего: инцидент произошел, вероятно, по причине дефекта трубопровода. Технологическое нарушение наблюдалось около 12 часов дня у дома №50, что на улице Маршала Захарова.

Аварийная служба АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» сразу же прибыла к месту аварии и обеспечила безопасность людей. Ремонт будет закончен не позднее, чем через 20 часов от момента разрыва трубы.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700