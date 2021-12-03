Горы снега в Петербурге создают проблемы коммунальным службам

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Снегоуборочные машины застревают в сугробах на улицах Санкт-Петербурга. Город не справился с последствиями осадков. Смольный и губернатор Александр Беглов не организовали бесперебойную и качественную работу коммунальных служб.
Обильные снегопады начались в городе на Неве 29 ноября. Выпала треть месячной нормы осадков, что парализовало движение по основным магистралям. Петербург встал в высокобалльные пробки, вырос уровень травмоопасности.
В субботу, 4 декабря, в Северную столицу пришел новый циклон «Даниэль», что усугубило обстановку. Убирать дороги на улицы выходило около 600-700 машин, которых категорически не хватало. Примерно 30 единиц техники не возвращались в парк из-за аварийных ситуаций. Это связывают с неорганизованностью процесса уборки, низкой квалификацией рабочих и отсутствием надлежащего материально-технического обеспечения.
В результате в городе образовались горы снега, которые из-за погодных условий преобразуются в ледяные глыбы. Их сложно убрать даже с использованием спецтехники – сами машины застревают в сугробах и ломаются.
Всего на балансе городского автопарка числится около 1700 машин. Эксперты уверены, что для качественной уборки улиц требуется в два раза больше. При этом губернатор Беглов в октябре заявил, что город полностью готов к зиме. СМИ сообщают, что Смольный не закупал новую снегоуборочную технику.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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