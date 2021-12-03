После трагической гибели сотрудника Водоканала власти остановили работу снегоплавильного пункта в Автово

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Причины, повлекшие за собой гибель человека на рабочем месте выясняет межведомственная комиссия.
Специалисты восстанавливают поминутно последний рабочий день работника Водоканала, чья жизнь трагически оборвалась во время уборки снега на территории Кировского района Санкт-Петербурга. Об этом проинформировало общественность руководство коммунального предприятия.
В первую очередь внимание членов межведомственной комиссии направлено на обнаружение нарушений правил техники безопасности. В случае выявления таковых материалы о них будут переданы правоохранителям для того, чтобы те дали им юридическую оценку и привлекли к ответственности виновных в трагической гибели человека, если таковые имеются.
Работы на снегоплавильном пункте, где оборвалась жизнь 48-летнего мужчины, остановлены до получения выводов межведомственной комиссии.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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