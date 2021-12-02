Санкт-Петербург и Ленинградская область в ближайшие годы станут намного чище

Сегодня, 09:04

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Санкт-Петербург и Ленинградская область в ближайшие годы станут намного чище
Фото из открытых источников | Автор неизвестен

Принято решение о возведении на их территории пяти мусороперерабатывающих комплексов.

Сайт государственных закупок сообщает о размещении конкурса от «Невского экологического оператора» на проведение проектно-изыскательной деятельности для возведения мусороперерабатывающих комплексов. На эти работы из бюджета планируется выделить 500 000 000 рублей.

По первичному плану на территории самого Санкт-Петербурга предполагается построить два таких предприятия: в пос. Левашово (22 гектара) и в районе Волховского шоссе (18,3 гектара).

Остальные три мусороперерабатывающих завода будут расположены в следующих местах: Брандовке (5,5 гектаров), Островском (126,5 гектаров) и Дубровке (112,6 гектаров).

Проектная документация по всем комплексам должна быть подготовлена к декабрю следующего года.

А с начала следующего года обращение твердых коммунальных отходов будет регулировать специально созданный региональный оператор.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

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