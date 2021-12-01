Дзержинский районный суд Санкт-Петербурга не поддержал иск внуков репрессированного ленинградца

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Также истцам отказано в выплате компенсаций, как пострадавшим от репрессий.
Пресс-служба судов Санкт-Петербурга предоставила информацию о том, что внуки осужденного по политической статье жителя Ленинграда подали в Дзержинский районный суд города иск о признании их жертвами репрессий с выплатой соответствующей компенсации.
История истцов, Евгения и Олега Васиных, такова: их деда, ленинградца Александра Павлова осудили по статьям 182, часть первая и 58-10, часть первая, приговорив его к пяти годам заключения, а его семью – к переселению в Архангельскую область. Приговор, касательно главы семьи был приведен в исполнение в 1936 году, а, касательно его семьи – в 1937.
Далее следы Александра Павлова теряются. Его же жена, Ольга, в 1995 г. была признана пострадавшей от репрессий, а в 1996 – реабилитирована. Приговор Александру отменили в 1995 г.
Внуки жертв репрессий просили установить факт принудительного переселения, признать их пострадавшей стороной, разрешить вернуться на прежнее место жительства, выдать им жилье и компенсировать стоимость утерянного и конфискованного имущества.
Суд в иске отказал, но мотивацию не огласил.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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