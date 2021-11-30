Роспотребнадзор Петербурга не дал конкретики по поводу массового заболевания учеников школы №575

Петербургский Роспотребнадзор, возглавляемый Наталией Башкетовой, не стал раскрывать обстоятельства вспышки кишечной инфекции в школе №575 Приморского района.

Напомним, инцидент произошел в середине прошлого месяца. В СМИ появилась информация о возможном отравлении учеников вышеупомянутого заведения. По словам родителей, дети почувствовали себя плохо после обеда в школьной столовой, куда питание поставляет комбинат «Фирма Флоридан». Некоторые из них были госпитализированы.

После инцидента в школе была проведена проверка с участием сотрудников прокуратуры и РПН. В ходе нее выяснилось, что дети подхватили инфекцию от работника столовой. Долгое время журналисты пытались выяснить, входит ли он в штат «Фирмы Флоридан».

В частности, они задавали этот вопрос пресс-секретарю Роспотребнадзора. В ответ она сначала пообещала сведения уточнить, но в итоге заявила, что вся информация указана в пресс-релизе санитарного ведомства.

Родителям также не удалось добиться от сотрудников РПН конкретики. Об этом говорит отчет, опубликованный матерью одного из пострадавших.

Ранее был задержан экс-глава УСП Алексей Барабанщиков. Он подозревается в нанесении городу имущественного ущерба. Не исключено, что поводом для возбуждения против него уголовного дела стало интервью с его участием. В нем чиновник обвинил Смольный в коррумпированности рынка соцпитания Петербурга. По версии СМИ, преследование Барабанщикова инициировали лично губернатор Александр Беглов, чиновники Смольного и связанная с «Флориданом» семья Захватовых.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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