Утром 2 декабря пробка на Московском шоссе сохранилась

Сегодня, 10:54

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Утром 2 декабря пробка на Московском шоссе сохранилась
Скриншот с видео: ok.ru/rentv

С 1 по 2 декабря в Петербурге зафиксированы большие пробки. Московское шоссе в районе Шушар практически обездвижена. На участках с самым затрудненным движением специалисты МЧС развернули два пункта обогрева, о чем сообщили в администрации Пушкинского района.

Ранее в районной администрации обсудили обстановку в городе: с приходом циклона «Бенедикт» в Северной столице регулярно идет снег, каждое утро фиксируются большие пробки. Чиновники пытались улучшить ситуацию на дорогах, но этого оказалось недостаточно.

Петербуржцы раскритиковали действия районной администрации. Некоторые водители до сих пор стоят в пробке, Московское шоссе фактически завалено снегом. Многим жителям Пушкинского района пришлось оставлять автомобили прямо на дороге, остальные до сих пор стоят в пробке.

К утру 2 декабря ситуация не изменилась. Примечательно, что недавно Смольный утверждал, что Петербург готов к любым погодным изменениям. Однако сейчас городские власти не справляются с уборкой улиц от снега, что привело к огромным пробкам на главных городских магистралях.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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