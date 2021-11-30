Депутаты Законодательного собрания Северной столицы дали добро на приватизацию ГУП «ТЭК»

Законопроект, позволяющий передать предприятие в частные руки, был одобрен в первом чтении.

Народные избранники голосовали поименно. Поддержали потерю очередной части государственного имущества 31 депутат, выступили против 13, не определились – шестеро. Документ о разрешении приватизации на рассмотрение парламента внес лично губернатор 23.11.2020 года. Городская администрация рассчитывала на приватизацию предприятия еще в начале текущего года, а еще лучше, - в конце 2020, однако, что-то пошло не так. И приватизаторам пришлось ждать своего часа еще целый год.

Но решение уже принято, и руководство подгоняет своих подчиненных, чтобы все процедуры по акционированию были ими завершены в течение 2021 года, чтобы не пришлось корректировать программу лишения государства части имущества и не откладывать это священное действие аж на следующий год.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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