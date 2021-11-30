«Метрострой» задержал своим труженикам заработную плату

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Руководство компании обязуется погасить эти долги к Новому году, получив необходимую сумму в качестве аванса от заказчика будущей стройки.
О возникшей проблеме и возможных путях ее решения рассказал пресс-секретарь руководителя комитета транспорта Андрея Левакина. Также в сообщении отметили, что труженикам ОАО «Метрострой» работодатели задолжали сентябрьскую и октябрьскую премии, а также выходные пособия, уволившимся по разным причинам сотрудникам. Общая сумма долга составляет 332 000 000 рублей (в сумму не вошли выплаты в ПФ и НДФЛ).
Эти долги предприятие имеет перед 3 100 людьми, составляющих 86% всех работников. Они перешли из ОАО «Метрострой», переживающего процедуру банкротства, в АО «Метрострой Северной столицы». Штат ОАО «Метростроя» в настоящий момент насчитывает около трех сотен сотрудников (6,7%), организующих работу предприятия, до окончания процедуры банкротства. Остальные 7,3% получили работу в сторонних предприятиях либо стали пенсионерами.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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