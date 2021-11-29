Петербургские дорожники кладут асфальт на свежевыпавший снег

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Рабочие дорожных служб Санкт-Петербурга активизировались в зимний период. Очевидцы зафиксировали, как асфальт укладывали прямо после обильного снегопада. Это идет вразрез технологии и может привести к дополнительным тратам бюджетных средств – на ремонт.
Над городом на Неве уже третий день бушует циклон «Бенедикт». В ночь с 29 на 30 сентября в Северной столице выпало две трети месячной нормы осадков. Снегопад продолжился 1 декабря.
Обычно в непогоду дорожные работы останавливают, но на этот раз, по информации издания «Мегаполис», ремонт продолжался неподалеку станции метро «Проспект Большевиков».
Укладку асфальта заметили в других районах города. Сообщения поступали с Ленинского проспекта и пересечения Обуховского и Рыбацкого проспектов. На вопросы прохожих дорожники отвечали, что используют «зимние смеси». Однако применение подобной технологии привело к проверке отдела по благоустройству Кировского района. В комитете по развитию транспортной инфраструктуры заявили, что рабочие уложили временный асфальт.
При этом, согласно рекомендациям Росавтодора, укладка асфальта в зимний период разрешена, но должна проводиться при температуре не ниже -10°С на убранной и осушенной терморазогревателем территории. Запрещены работы при обильных осадках – более 5 мм. Однако по фото и видео видно, что петербургские дорожники нарушили регламент. Это может привести к дополнительным тратам бюджетных денег.
Учитывая, как проводились работы, заявление губернатора Александра Беглова о нахождении 72% дорог в пригодном состоянии, выглядит сомнительно. По данным ОНФ, Петербург входит в тройку регионов России с самыми плохими дорогами.
Напомним, администрация Беглова не смогла организовать необходимую уборку улиц после сильного снегопада, начавшегося 29 ноября. Уже на следующий день автомагистрали встали в 10-балльные пробки. Причем синоптики заблаговременно предупреждали об угрозе выпадения экстремальных осадков.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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