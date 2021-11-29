В соцсетях петербуржцам предложили забирать снег с улиц домой

Вызвавший снежный коллапс циклон «Бенедикт» показал неготовность коммунальных служб Петербурга к оперативной уборке снега. На улицах не было замечено ни уборочной техники, ни дворников и прочих специалистов по устранению снежных завалов.

Горожане активно обсуждают эту тему в социальных сетях. Администраторы одного из пабликов предложили необычную помощь городской администрации – они призвали жителей Северной столицы забрать снег с улиц домой.

В сообществе «Наш дом – Гражданка | Калининский район | СПб» иронично отнеслись к происходящему в Петербурге 30 ноября. Тогда город оказался во власти снежной стихии, при этом Смольный не смог навести порядок. Адвокат «Гражданки» Антон Шальков разместил пост, призвав не ругать городскую администрацию, а прийти ей на помощь.

Автор предложил всем петербуржцам выйти на улицы, собрать снег в пакеты и унести домой, отметив, что город на Неве насчитывает 5 384 342 жителя. Отсюда и расчеты: если не принимать во внимание несовершеннолетних, таким способом можно убрать с улиц более 60 000 тонн снега.

Многие подписчики паблика выразили автору поддержку, однако некоторые пользователи в своих комментариях акцентировали внимание и на прочих болевых точках, обусловленных нулевой эффективностью профильных комитетов городского правительства. Так, одна из петербурженок вспомнила о росте тарифов на жилищно-коммунальные услуги. Автор другого комментария задался вопросом, а зачем вообще нужна городская администрация, если петербуржцы все будут делать сами.

В минувший вторник в Петербурге выпало порядка 15-20 сантиметров снега, с которым не смогли справиться коммунальные службы. В городе возник транспортный коллапс. Пресса объясняет это острой нехваткой спецтехники. Город в случае необходимости может вывести на улицы 1,7 тысячи снегоуборочных машин, говорил ранее градоначальник Александр Беглов. Однако этого количества недостаточно для полноценной уборки, автопарк специализированной техники городского хозяйства необходимо увеличить как минимум до 3500 единиц.

По мнению петербуржцев, Беглов явно не справляется со своими обязанностями.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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