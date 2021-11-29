За одни только сутки коммунальные службы вывезли с петербургских улиц больше 7 700 метров кубических снега

Вчера, 23:54

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За одни только сутки коммунальные службы вывезли с петербургских улиц больше 7 700 метров кубических снега
Фото из открытых источников | Автор неизвестен

Со снежной стихией боролась армия из 1 180 дворников, при поддержке 1 037 единиц коммунальной техники.

Почти восемь тысяч кубометров снега были перевезены на территорию пунктов по приему и утилизации, относящихся к ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга». Руководство коммунальных служб города сообщает, что и садово-парковые, и дорожные организации готовились к началу сезона снегоуборочных работ заранее. А, как только стало ясно, что циклон принесет огромные массы снега, весь личный состав коммунальных предприятий был переведен на усиленный режим дежурств.

Техника также была подготовлена заранее, запас запчастей и горюче-смазочных материалов укомплектован в полном объеме. Когда снег начал падать, в дневное время по Санкт-Петербургу работали 1 037 специальных машин и 1 180 дворников. В ночную смену количество было несколько снижено и оставило: 1 000 единиц коммунальной техники и 490 дворников.

На территориях, отведенных под зеленые насаждения, порядок наводят 838 работников садово-парковых организаций при поддержке 242 специальных машин.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

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