Пенсионеры в Петербурге получат компенсационные выплаты за вакцинацию

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Законопроект, регулирующий этот вопрос рассматривает городское правительство.
Предположительно, начисления будут проводиться, начиная с января следующего года. Ведь все расходы заложены в бюджет 2022 года.
Пожилые петербуржцы начнут со следующего года получать компенсационные выплаты за прививку против коронавируса, заболевание Ковидом-19, а также выявление заболевания, дающее постоянный медицинский отвод от вакцинации. Информация об этом была обнародована специалистами городского комитета соцполитики.
Итоговое решение по тому, как именно будет организовываться процесс начисления и выплат компенсаций, планируется принять не позднее 20 декабря текущего года.
Ранее было принято предварительное решение о том, что пожилые жители Санкт-Петербурга смогут получать положенные выплаты «проактивно», то есть в автоматическом режиме, не посещая администрацию для написания соответствующих заявлений, дабы не подвергать их дополнительной угрозе заражения за время пребывания в очередях.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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