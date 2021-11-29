Десятибалльные пробки фиксируются на дорогах Петербурга утром 1 декабря

Парк снегоуборочной техники в Петербурге не был сформирован к зиме
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Третий день подряд в Санкт-Петербурге фиксируются десятибалльные пробки из-за обрушившегося на город снегопада и бездействия коммунальных служб.
В октябре губернатор Петербурга Александр Беглов сообщал о якобы полной готовности коммунальных служб к зиме. Тогда он заявил, что в случае необходимости на улицы города смогут выйти 1700 единиц техники для уборки снега. Однако наличие третий день пробок на дорогах подтверждает, что Смольный в очередной раз пытается приукрасить реальное положение дел: технику в таком количестве так и не вывели, несмотря на сильный снегопад.
Заснеженные нерасчищенные дороги и образовавшаяся на них наледь опасны и для пешеходов, и для автомобилистов. Петербуржцы в социальных сетях массово жалуются на бездействие властей города. Из-за неубранного снега и огромных пробок многие жители не успевают вовремя добраться на работу.
Также провалился и экспериментальный проект Смольного «дворник-шеринг». Согласно программе, горожане должны были выйти на уборку улиц Петербурга. Договор с коммунальными службами предполагал оплату в виде 150 рублей за час работы. Однако петербуржцам не понравилась такая идея.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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