Десятибалльные пробки фиксируются на дорогах Петербурга утром 1 декабря

Третий день подряд в Санкт-Петербурге фиксируются десятибалльные пробки из-за обрушившегося на город снегопада и бездействия коммунальных служб.

В октябре губернатор Петербурга Александр Беглов сообщал о якобы полной готовности коммунальных служб к зиме. Тогда он заявил, что в случае необходимости на улицы города смогут выйти 1700 единиц техники для уборки снега. Однако наличие третий день пробок на дорогах подтверждает, что Смольный в очередной раз пытается приукрасить реальное положение дел: технику в таком количестве так и не вывели, несмотря на сильный снегопад.

Заснеженные нерасчищенные дороги и образовавшаяся на них наледь опасны и для пешеходов, и для автомобилистов. Петербуржцы в социальных сетях массово жалуются на бездействие властей города. Из-за неубранного снега и огромных пробок многие жители не успевают вовремя добраться на работу.

Также провалился и экспериментальный проект Смольного «дворник-шеринг». Согласно программе, горожане должны были выйти на уборку улиц Петербурга. Договор с коммунальными службами предполагал оплату в виде 150 рублей за час работы. Однако петербуржцам не понравилась такая идея.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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