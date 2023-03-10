СМИ: блокадники Петербурга пытаются защитить от уничтожения школу поэтессы Ольги Берггольц

Пенсионеры Петербурга, имеющие статус жителя блокадного Ленинграда, обратились к Смольному с требованием остановить снос школы, где училась знаменитая поэтесса Ольга Берггольц, сообщают СМИ.

Пожилые петербуржцы записали видеообращение, попросив администрацию мегаполиса отказаться от планов по унижению важного для Северной столицы строения. Они указали на то, Берггольц была одним из тех людей, которые помогали Ленинграду пережить блокаду. Из-за этого решение чиновников выглядит, как попытка заставить население забыть о подвиге народа.

«Уже давно нет Ольги Берггольц, да и нас, жителей блокадного Ленинграда с каждым годом становится все меньше. Вы не можете дождаться, когда нас не станет, чтобы окончательно расправиться с памятью о нас. С памятью о Блокаде», — говорится в обращении жителей.

Градозащитники также ранее обращались к Смольному с идеей альтернативной развязки Большого Смоленского моста, которая позволит сохранить исторические здания. Но чиновники во главе с губернатором Александром Бегловым проигнорировали эту инициативу и настаивают на своем варианте.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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