СМИ: блокадники Петербурга пытаются защитить от уничтожения школу поэтессы Ольги Берггольц

ФРС США спасла всю мировую финансовую систему с многократным запасом и за пару часов
В США смогли предпринять меры, чтобы не допустить всемирную панику, которая бы повлекла неизбежный кризис в финансовой...Подробнее
Пенсионеры Петербурга, имеющие статус жителя блокадного Ленинграда, обратились к Смольному с требованием остановить снос школы, где училась знаменитая поэтесса Ольга Берггольц, сообщают СМИ.
Пожилые петербуржцы записали видеообращение, попросив администрацию мегаполиса отказаться от планов по унижению важного для Северной столицы строения. Они указали на то, Берггольц была одним из тех людей, которые помогали Ленинграду пережить блокаду. Из-за этого решение чиновников выглядит, как попытка заставить население забыть о подвиге народа.
Градозащитники также ранее обращались к Смольному с идеей альтернативной развязки Большого Смоленского моста, которая позволит сохранить исторические здания. Но чиновники во главе с губернатором Александром Бегловым проигнорировали эту инициативу и настаивают на своем варианте.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700
В США смогли предпринять меры, чтобы не допустить всемирную панику, которая бы повлекла неизбежный кризис в финансовой...Подробнее
ЧВК «Вагнер», являющаяся на сегодняшний день самым эффективным российским подразделением в зоне проведения СВО,...Подробнее
Российские силы в Бахмуте сейчас наступают сразу с пяти направлений. Об этом в эфире телеканала «Эспрессо» сообщил...Подробнее
Представитель верхней палаты российского законодательного органа, руководитель комитета по вопросам международных...Подробнее
Ученые рассказали о том, что произойдет, если все люди на Земле одновременно прыгнут в воду. Об этом исследовании пишет...Подробнее
Российско-украинский вооруженный конфликт сопряжен с большими потерями в личном составе и военной технике для каждой из...Подробнее
В пресс-службе российского президента сообщается, что у Владимира Путина намечен официальный визит в Бурятию на вторник...Подробнее
В Германии в четырех крупных аэропортах на севере государства работники проводят забастовки. Их профессиональный союз...Подробнее
Украинский военный эксперт Олег Жданов считает, что Вооруженные силы Украины на Донбассе, вероятно, откажутся от...Подробнее
История с появлением в столичном регионе неизвестных беспилотников, похоже, получила продолжение. Телеграм-канал...Подробнее
Комментировать