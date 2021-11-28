Стало известно, когда на Конюшенной площади в Петербурге заработает каток

Его открытие запланировано на 25 декабря, однако, количество посетителей будет несколько ограничено из-за карантинных ограничений, связанных с пандемией коронавируса.

На катке можно будет не только, собственно, кататься на коньках, но и смотреть постановку сказки «Золушка», представленную детским театром на льду. По информации, предоставленной руководством Центрального района Санкт-Петербурга, откроется каток 25 декабря. Что касается сказочных представлений, то их будут демонстрировать до 16 января следующего года.

Что касается противоэпидемических ограничений, то для их соблюдения администрации катка необходимо будет ограничить посещаемость до одного человека на каждые 8 метров квадратных.

На территории Санкт-Петербурга уже открыты для посетителей два катка: в Севкабель Порту и Новой Голландии. Кроме них, планируется запуск еще одного, на сей раз платного катка. Место его расположения – Елагин остров.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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