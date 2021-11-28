Смольный не смог справиться с последствиями ночной метели

Врачи и предприниматели Марий Эл высказали мнение о введении QR-кодов
С 23 ноября в Марий Эл действуют новые антиковидные правила. Отныне в общественных местах при входе требуют QR-код или...Подробнее
В Санкт-Петербург пришел циклон «Бенедикт». Мощные снегопады, сопровождающиеся понижением температуры и усилением ветра, буквально парализовали город. О надвигающемся ненастье ранее сообщили в Гидрометцентре. Однако, несмотря на своевременное оповещение, Смольный не смог организовать оперативную работу коммунальных служб. Город оказался завален снегом, что принесло немало хлопот спешащим на работу петербуржцам.
Стоит отметить, что администрация губернатора Петербурга не реагирует на предупреждения синоптиков уже не в первый раз. На улицах города очень скользко: под засыпавшим дороги и тротуары снегом образовался приличной толщины лед. В период с 26 по 28 ноября в НИИ скорой помощи имени Джанелидзе обратились 32 петербуржца, пострадавших от гололеда. Медики диагностировали переломы, вывихи и ушибы.
О неготовности петербургских властей к наступлению зимы уже писали в СМИ. Сегодня коммунальные службы обеспечены лишь 1700 единицами спецтехники, в то время как для своевременной уборки мегаполиса необходимо как минимум на 30 % больше снегоуборочных машин.
Примечательно, что при дефиците техники губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов передал Красноярску две мобильные снегоплавильни, которые сейчас не помешали бы городу на Неве.
Не хватает Петербургу и обычных дворников. Смольный попытался компенсировать дефицит кадров, привлекая к работе горожан по программе «дворниг-шеринг», но проект ситуацию не улучшил. За подработку, требующую больших физических усилий, администрация Петербурга обещает платить 150 рублей в час. Ажиотажа среди петербуржцев предложение не вызвало.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700
С 23 ноября в Марий Эл действуют новые антиковидные правила. Отныне в общественных местах при входе требуют QR-код или...Подробнее
В России идут жаркие обсуждения возможности введения QR-кодов, что предусмотрено правками, разработанными к...Подробнее
Британский истребитель F-35 попытался перехватить российский Су-30, но потерпел крушение. Боевой самолет пятого...Подробнее
В Смольном подготовили программу «дворник-шеринг», в которой может поучаствовать каждый желающий и расчищать город от...Подробнее
Власти намерены ужесточить контроль за информацией о коронавирусе и вакцинации, которую распространяют в России....Подробнее
Пятая волна коронавируса в Европе в самом разгаре, накрывает страну за страной. Может захлестнуть и Россию. О ситуации...Подробнее
Смертность от коронавируса в России все еще очень высока, хотя распространение заболевания и удалось несколько...Подробнее
На одной из страниц противников вакцинации в Instagram появился пост, в котором описаны впечатления женщины, посетившей...Подробнее
Люди, которые вакцинировались еще весной, могут пройти процедуру ревакцинации уже сейчас. На вопросы о ревакцинации...Подробнее
Заслуженный врач России, инфекционист, доктор медицинских наук Алексей Яковлев сообщил россиянам о том, что самым...Подробнее
Комментировать