В Санкт-Петербурге начала работу выставка под эгидой «Союзмультфильма»

Выставка открылась 27 ноября, в честь 85-й годовщины открытия легендарной студии и показывает все исторические этапы становления анимации в нашей стране.

Экспозиция располагается в «Севкабель Порту» и состоит из трех тематических разделов. Первый поведает о том, как развивался «Союзмультфильм» с момента основания в 1936 году и до настоящего времени. О том, как развивалась в этой студии советская анимация, также первый раздел содержит информацию о самых ярких творцах советской мультипликации.

Второй раздел мультимедийный. Он ознакомит посетителей выставки с документальными фильмами и фрагментами мультипликации.

Третий раздел содержит примеры наиболее ярких образцов анимационных плакатов.

Борис Машковцев, гендиректор «Союзмультфильма», отметил, что отечественная мультипликация является уникальным явлением мировой культуры, поскольку, из-за особенностей государственного строя, развивалась собственным путем, при этом имея возможность знакомиться с лучшими достижениями мировой анимации.

Выставка продлится до 12 декабря.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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