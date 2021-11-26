Правительственные СМИ Петербургане пишут об отсутствии снегоуборочной техники

Жители Северной столицы столкнулись с проблемами на дорогах из-за резкого ухудшения погоды. Снег засыпал проезжую часть и тротуары, образовался гололед, который никто не устраняет. СМИ Смольного замалчивают проблему и пишут на другие темы.

Из-за скользкой дороги в Петербурге увеличилось число аварий. Горожане жалуются на маленькое количество снегоуборочной техники в черте города, а также на единичных дворников. Жители Северной столицы считают, что губернатор Александр Беглов и Смольный про них забыли. Равно как и про то, что коммунальные службы должны быстро приводить в порядок улицы.

Информация о проблемах с уборкой снега появилась в районных группах, популярных Telegram-каналах, городских новостных порталах. Редакции просмольненских СМИ предпочитают игнорировать тему, чтобы не портить репутацию Беглову.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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