Правительственные СМИ Петербургане пишут об отсутствии снегоуборочной техники

Иммунолог Болибок назвал лучшее средство в борьбе с коронавирусом
Аллерголог-иммунолог Владимир Болибок рассказал о способе защиты от заражения коронавирусом. Как известно, инфекционист...Подробнее
Жители Северной столицы столкнулись с проблемами на дорогах из-за резкого ухудшения погоды. Снег засыпал проезжую часть и тротуары, образовался гололед, который никто не устраняет. СМИ Смольного замалчивают проблему и пишут на другие темы.
Из-за скользкой дороги в Петербурге увеличилось число аварий. Горожане жалуются на маленькое количество снегоуборочной техники в черте города, а также на единичных дворников. Жители Северной столицы считают, что губернатор Александр Беглов и Смольный про них забыли. Равно как и про то, что коммунальные службы должны быстро приводить в порядок улицы.
Информация о проблемах с уборкой снега появилась в районных группах, популярных Telegram-каналах, городских новостных порталах. Редакции просмольненских СМИ предпочитают игнорировать тему, чтобы не портить репутацию Беглову.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700
Аллерголог-иммунолог Владимир Болибок рассказал о способе защиты от заражения коронавирусом. Как известно, инфекционист...Подробнее
Европейский парламент призвал глав государств африканского континента отказаться от сотрудничества с российской частной...Подробнее
Мутация «Дельта» остановится только в случае сокращения контактов людей друг с другом. Об этом в эфире греческого...Подробнее
Комитет по здравоохранению ответил на запрос журналистов предоставить данные о том, насколько вакцинация от ковида...Подробнее
Антипривочники могут столкнуться с серьезным давлением, предполагает политолог, бывший депутат Госдумы Сергей Марков....Подробнее
В России идут жаркие обсуждения возможности введения QR-кодов, что предусмотрено правками, разработанными к...Подробнее
Депутат Государственной думы Виталий Милонов призвал не игнорировать очередные вбросы Европарламента в отношении...Подробнее
В Смольном подготовили программу «дворник-шеринг», в которой может поучаствовать каждый желающий и расчищать город от...Подробнее
Детская вакцина против вируса SARS-CoV-2, которую разработали учёные Центра имени Гамалеи, прошла испытания с июля...Подробнее
Иммунолог-аллерголог из Барнаула Наталья Нагорная предоставила рекомендации по вакцинации от коронавируса, в случае...Подробнее
Комментировать