В Петербурге коммунальщики без причины лишили газоснабжения многодетную семью

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Одна из многодетных семей Санкт-Петербурга осталась без газа из-за соседских долгов помноженных на глупость коммунальщиков.
Специалисты «Петербурггаза» отключили газоснабжение, как они думали, должника. Но, отрезанной оказалась труба, подающая энергоноситель в квартиру семьи с пятью детьми, который, как раз, и не имели никакой задолженности.
Когда потерпевшая указала на ошибку коммунальщиков, они нагло потребовали оплатить им долг совершенно посторонних людей, чтобы избавиться от данной проблемы. Естественно, многодетная мать отказалась от этого глупого предложения. После этого она написала заявления на правонарушителей в прокуратуру и орган опеки.
После реакции правоохранительных органов, газ быстро подключили, а также предложили свою помощь в переустройстве газопровода. Хотя можно было продолжить преследование уже по уголовным статьям о самоуправстве и вымогательстве, от чего женщина милосердно воздержалась. Может и зря…
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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