Проваливающиеся полы, вмятины, антисанитария: как выглядит больница им. Филатова после "капремонта" Беглова

Телеграм-канал Mash обнародовал видео, где запечатлена одна из палат детской больницы №5 имени Филатова. Судя по материалу, присланному одной из подписчиц канала, в медучреждении осыпаются стены, а на полах большие вмятины. Также повсюду грязь и антисанитария.

Как рассказала женщина, чей малыш лежал здесь в инфекционном отделении, ребенка хотели перевести в другую палату, где, вероятно, обстановка была еще хуже. Стоит отметить, что это медучреждение – одно из крупнейших в городе. Через него ежегодно проходит около 70 тысяч пациентов. Причем о неудовлетворительном состоянии больницы сообщали еще в 2019 году. Еще тогда журналисты указывали на те же проблемы, что зафиксированы и на видео.

В том же году губернатор Александр Беглов обещал провести здесь ремонт. Как заявила пресс-служба комитета по здравоохранению, тогда была подготовлена проектно-сметная документация по капремонту инфекционного отделения №12 и оториноларингологического отделения №15. При этом последний раз медучреждение ремонтировали в 2012 году .

На фоне это важно напомнить, что градоначальник так и не выполнил обещание реконструировать Боткинскую больницу в 2021 году. В свою очередь, тогда же в комитете по здравоохранению отметили , что в Александровской больнице, где ранее сообщали о нехватке кислорода, ни один пациент не испытывает в нем недостатка.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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