По решению Куйбышевского районного суда под стражу был отправлен известный бизнесмен Александр Ебралидзе

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Бизнесмена Александра Ебралидзе отправили за решетку по подозрению в растрате либо присвоении около 3 000 000 000 рублей, исчезнувших из кассы «Констант-банка».
Подозреваемый заключен в СИЗО до 23.12.2021 года. Ранее был арестован его предполагаемый сообщник – Эльдар Дыгов, экс-председатель правления «Констант-банка».
По версии следствия, подельники с 01.01.2014 года по 01.08.2016 года смогли присвоить 2 900 000 000 рублей, находившихся в банке. Кроме того, есть информация о предполагаемом участии Ебралидзе в организации серии заказных убийств. На эти факты указывает электронная переписка подозреваемого. Отмечается, что у Ебралидзе есть серьезные связи в мире криминала, а сам он уже успел побывать за решеткой за другие преступления.
Подозреваемый вины не признал, указал на то, что его оговорил Дыгов, дабы сделать виноватым в собственных преступлениях.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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