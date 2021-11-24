Почему власти Петербурга не раскрывают данные об эффективности вакцин от ковида

Сегодня, 19:24

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Почему власти Петербурга не раскрывают данные об эффективности вакцин от ковида
Фото из открытых источников | Автор неизвестен

Комитет по здравоохранению ответил на запрос журналистов предоставить данные о том, насколько вакцинация от ковида снижает риск заразиться инфекцией, тяжело перенести болезнь и умереть.

Журналисты попросили предоставить информацию по Петербургу по количеству выявленных случаев, госпитализированных, болеющих в тяжелой форме и скончавшихся как по вакцинированным, так и непривитым. Также журналисты хотели получить информацию за фиксированный срок. Судя по всему, город располагает такими данными. На это указывает опубликованный 19 ноября пресс-релиз Смольного. В нем вице-губернатор Олег Эргашев отметил, что вакцинированные от коронавируса болеют реже, а в случае заражения переносят болезнь в легкой форме. На прошлой неделе Комздрав назвал данные по количество поступивших и скончавшихся людей с прививкой с 1 по 15 ноября.

Главврач больницы святого Георгия Валерий Стрижелецкий оценил шансы оказаться в больнице и умереть от коронавируса у привитых и непривитых. При этом он привел данные за прошлый месяц, но в них были нестыковки. Так, сообщалось, что среди госпитализированных риск летального исхода у вакцинированных вдвое ниже, чем у непривитых, а у людей старше 60 лет — в 2,4 раза. При этом риск летального исхода у привитых, вне зависимости от возраста, в 21 раз ниже, чем у невакцинированных. Издание «Фонтанка» попросило предоставить исходные данные или уточнить методологию подсчета. Стрижелецкий предположил, что мог оговориться, но сослался на занятость и посоветовал журналистам обратиться за ответом в Комздрав.

Однако ведомство не предоставило данные, но там назвали причину. В частности, было заявлено, что Комздрав такие данные не собирает, а  статистический учет  демографических показателей ведет Росстат, пишет fontanka.ru.

В Росстате заявили, что не располагают данными об эффективности вакцин. Учет данных по заболевшим ведут Минздрав и Роспотребнадзор. Исследования по смертям, в том числе коронавирусным, Росстат публикует, получая информацию из реестра ЗАГС.

Исследование, на которое сослался Стрижелецкий, было сделано на основе данных анализа Федерального регистра больных коронавирусом на начало октября.

Также в Комздраве отметили, что запрос не связан с защитой прав обратившегося журналиста. При этом там сослались на пункт 6 части 1 статьи 20 Федерального закона от 9 февраля 2009 года № 8-ФЗ, где сказано, что информация о деятельности государственных органов не предоставляется в случае, если в запросе ставится вопрос о проведении анализа деятельности государственного органа или проведении аналитической работы,  не связанной с защитой прав сделавшего запрос.

Напомним, что в законе об СМИ сказано, что государственные органы предоставляют информацию о своей деятельности по запросам редакций, а также на пресс-конференциях, в виде рассылок справочных материалов.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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