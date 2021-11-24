«Флоридан» мог спровоцировать серию вспышек кишечной инфекции в школе №575

Вспышка кишечной инфекции, случившаяся неделю назад в петербургской школе №575, могла быть не единичным инцидентом, судя по отзывам родителей учеников.

В прошлую пятницу как минимум пятерым младшеклассникам стало плохо после обеда в столовой 575-й школы. Среди симптомов: высокая температура, рвота, боли в животе. Все ученики уже пошли на поправку, а в школу, обслуживаемую «Фирмой Флоридан», пришли с проверкой инспекторы Роспотребнадзора. Они обнаружили целый ряд нарушений.

Стоит обратить внимание, что «Флоридан» заключил контракт со школой напрямую без общепринятого аукциона. Когда журналисты попытались выяснить, почему конкурс не проводился, в администрации Приморского района перестали отвечать на звонки. Сам комбинат тоже не выходит на связь. Обратившись к родителям, корреспонденты выяснили, что те давно высказывают недовольство качеством обедов от «Флоридана».

«Мой ребенок отравился чуть больше месяца назад, и на тот момент в нашем классе уже были случаи отравления», - говорит одна из мам.

Результаты проверки РПН показали, что детей мог заразить инфицированный работник школьной столовой. В Роспотребнадзоре не уточнили, состоит ли он в штате «Фирмы Флоридан» или самого учебного учреждения.

Возросшее количество жалоб на «Фирму Флоридан» говорит о том, что надзорным органам стоит обратить на комбинат более пристальное внимание. За прошедший месяц в школах, обслуживаемых «Флориданом», зафиксировали два вероятных отравления детей.

О состоянии рынка социального питания не так давно говорил бывший руководитель Управления соцпитания Алексей Барабанщиков. Сейчас он уволен и арестован. СМИ высказывают мнение, что к его устранению может быть причастен губернатор Александр Беглов, недовольной откровениями Барабанщикова о коррупции и картельных схемах в сфере соцпитания.

При этом известно, что именно Беглов настоял на укрупнении лотов и передаче тендеров на поставку питания в школы и детсады в ведение комитета по госзаказу. Это на допросе подтвердил глава КГЗ Александр Жемякин.

Также в прессе имеется информация, что ранее в «Фирме Флоридан» работала Инесса Захватова – супруга одного из спецпредставителей губернатора. Журналисты не исключают, что в деле Барабанщикова «Флоридан» может быть одним из интересантов.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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