Поездка Беглова и Бельского в командировку обошлась городскому бюджету в 3,5 млн рублей

Визит губернатора Александра Беглова и спикера Заксобрания Александра Бельского в Белград обсуждает все медиа-пространство. Больше всего внимания журналисты уделили не рабочему графику градоначальника, а самолету, на котором он отправился в командировку.

Для двухдневного визита в столицу Сербии чиновники воспользовались бизнес-джетом Legacy 600, зарегистрированным в Белграде. Стоимость поездки Белова и Бельского обошлась бюджету Северной столицы в сумму около 3,5 млн рублей, сообщает Блокнот .

Летать на дорогих самолетах чиновники стали с приходом к власти Беглова, а любовь губернатора к комфортным перелетам началась задолго до того, как он стал занимать пост градоначальника. В 2016 году на перелеты будущего губернатора было потрачено 14 млн рублей. В 2015 году Георгий Полтавченко планировал запретить чиновникам летать бизнес-классом и иностранными компаниями, но с приходом к власти Беглова ситуация изменилась.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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