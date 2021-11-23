В Санкт-Петербурге пенсионерке случайно начислили доплату в размере 217 000 рублей

Чиновники подали иск на возмещение этих выплат, однако суд отказался его удовлетворить.

Пенсионерка, проживающая в Невском районе Петербурга, с января 2007 года получила право на социальную доплату. Все начисления приходили на ее банковскую карту автоматически. А в середине апреля 2012 года женщина была снята с регистрации, вновь зарегистрировали ее только в начале апреля 2019 года. По правилам, на протяжении этих семи лет она не имела права на социальную доплату, однако получала ее ежемесячно по ошибке.

За это время пенсионерка получила в общей сложности 217 000 рублей переплаты. Как только в ходе очередной проверки этот факт выяснился, осуществлявший выплаты СПБ ГКУ «ГИРЦ» подал судебный иск на компенсацию денежных средств из кармана пенсионерки. При этом чиновники собственную ошибку назвали неосновательным обогащением ответчицы.

Суд в иске отказал, разъяснив истцу, что со стороны пенсионерки не было никаких недобросовестных действий, а в переплате виноваты либо ответственные лица, либо программное обеспечение.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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