Алексей Иевский, арестованный, по подозрению в мошеннических действиях по отношению к собственному работодателю, утверждает, что его оклеветали

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Родители, обвиненного в мошенничестве помощника Андрея Курпатова показали всем переписку своего сына с доктором.
Обвиняемый на протяжении полутора месяцев пытается доказать свою невиновность, опровергая заявления своего бывшего работодателя. Он с самого начала разбирательства обещал предоставить скриншоты своей личной переписки с Андреем Курпатовым в качестве доказательств. Но по какой-то причине не делал этого.
И вот вместо Алексея это сделали его родители. Манера общения Иевского и Курпатова указывает на то, что их отношения выходили далеко за рамки служебных. А тот автомобиль марки Porsche никакой не краденый, поскольку в личке мужчины обсуждали эту покупку, в том числе обговаривалось изначально оформление именно на Алексея Иевского. Автомобилем Алексей пользовался больше года и за это время Курпатов почему-то ни разу не обвинил Иевского в мошенничестве.
По мнению самого обвиняемого, решение подать на него в суд Курпатов принял из-за разрыва отношений между мужчинами.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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