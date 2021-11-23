«Активность» главы родкомитета Богданова закончилась на обсуждении внешности родителей

Глава городского родительского комитета Санкт-Петербурга Михаил Богданов раскритиковал внешность основательницы «Школьного ревизорро» и матери ученика, отравившегося в столовой 575-й школы. По мнению представителей общественности, вместо того, чтобы заострять внимание на внешнем виде других людей, Богданову стоило бы обратить внимание на ситуацию со школьным питанием.

ВК-сообщество «Школьный ревизорро» известно тем, что освещает питания в школах и детских садах, а также помогает бороться с нарушениями в столовых.

В прошлый четверг, 18 ноября, администратор группы Снежана Еклема подверглась травле из-за того, что встала на защиту экс-главы социального питания Алексея Барабанщикова. Также она рассказала о предполагаемом отравлении в школе №575. После этого ей начали угрожать и «атаковали» спам-рассылками.

По словам Снежаны, 23 ноября она и мама заболевшего школьника подверглась критике со стороны Михаила Богданова. Он возглавляет городской родительский комитет и работает преподавателем по информатике в школе №564. Богданов в своем Telegram-канале начал рассуждать на тему внешности Снежаны Еклемы и Валентины Лебедевой. Это вызвало резонанс в родительской среде.

Активистка подчеркнула, что городской родительский комитет предпочитает игнорировать новости о массовых отравлениях школьников. В чате совсем не упоминают ситуацию на рынке соцпитания. По мнению Снежаны и некоторых родителей учеников, Богданов может иметь отношение к «Фирме Флоридан», так как о недавних отравлениях школьников в его Telegram-канале ни слова не сказано.

В «чате» Богданова действительно нет никакой важной информации по поводу школьного питания. Зато он рассуждает о вреде вакцины и возмущается введением QR-кодов.

По мнению СМИ, сторонники наведения порядка на рынке соцпитания подвергаются критике и травле, а в отдельных случаях и уголовному преследованию. Пример тому - экс-глава Управления социального питания Алексей Барабанщиков, которого сместили с должности и отправили на два месяца в СИЗО. Среди заинтересованных в его аресте сторон могут быть и неоднократно уличенная в картельных сговорах «Фирма Флоридан», и губернатор Александр Беглов. Сын его близкого друга и спецпредставитель Игорь Захватов женат на Инессе Захватовой, в свое время работавшей в «Фирме Флоридан».

СМИ не исключают, что губернатор решил воспрепятствовать новшествам, которые Барабанщиков собирался ввести на рынке соцпитания, и заставить его молчать о коррупционных схемах в данной сфере.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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