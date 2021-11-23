Комздрав: четвертая волна коронавируса в Петербурге пошла на спад

Микробиолог Макарова заявила, что привитые от COVID-19 заболевают чаще, чем непривитые
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В Петербурге с середины текущего месяца фиксируют спад заболеваемости коронавирусом. Об этом сообщили в Комитете по здравоохранению Северной столицы. Специалисты считают, что улучшение эпидемиологической ситуации обусловлено увеличением темпов вакцинации. Как заявила главный внештатный эпидемиолог Мария Дарьина, к этому времени в Петербурге полный курс вакцинации прошли 2,1 млн горожан. Как выяснилось, около 400 тыс. петербуржцев привились вакциной «Спутник Лайт».
На данный момент в Северной столице свободны 25 % коек. Также в ряде стационаров сократили перепрофилированные под коронавирус места. Все эти факты указывают на тенденцию к снижению числа новых случаев заражений.
Также Дарьина отметила, что риск перенести болезнь в тяжелой форме среди привитых снизился в три раза. По состоянию на 24 ноября в стационарах Петербурга лечатся 6,5 тыс. человек. Число пациентов за неделю снизилось на 10%, за две недели - на 16%. За сутки госпитализированы 368 человек с коронавирусом и пневмониями, выписаны 483 пациента.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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