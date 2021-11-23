Снегопад спровоцировал ДТП на севере Петербурга

Утром 25 ноября Петербург встал в шестибалльных пробках. Наиболее затруднённое движение было у площади Восстания, на Каменноостровском проспекте и набережной Обводного канала.

Накануне, 24-го числа, город встретил утро восьмибалльными пробками, в некоторых местах загруженность достигала девяти баллов. Причиной стала плохая уборка города после ночного обильного снегопада.

Автомобилисты, наученные горьким опытом вчерашнего утра, пересели на общественный транспорт, оставив машины дома. Этому поспособствовала заснеженная проезжая часть так и не убранная комблагом.

Коммунальщики так и не справились с уборкой города. Поэтому, согласно постам в ВК-группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург», на севере города случилось несколько аварий.





Пересесть на общественный транспорт оказалось тоже непросто. По словам жителей, в Калининском, Колпинском и Московском районах тротуары обросли наледью и передвигаться приходилось с трудом. Зато в Василеостровском и Петроградском районах соли насыпали даже с избытком. Все это говорит о безответственном отношении губернатора Александра Беглова и его подчиненных к проблемам простых петербуржцев.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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