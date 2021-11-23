Снегопад спровоцировал ДТП на севере Петербурга

Микробиолог Макарова заявила, что привитые от COVID-19 заболевают чаще, чем непривитые
О причинах того, что среди больных с коронавирусом больше вакцинированных, рассказал микробиолог Алена Макарова. Она...Подробнее
Утром 25 ноября Петербург встал в шестибалльных пробках. Наиболее затруднённое движение было у площади Восстания, на Каменноостровском проспекте и набережной Обводного канала.
Накануне, 24-го числа, город встретил утро восьмибалльными пробками, в некоторых местах загруженность достигала девяти баллов. Причиной стала плохая уборка города после ночного обильного снегопада.
Автомобилисты, наученные горьким опытом вчерашнего утра, пересели на общественный транспорт, оставив машины дома. Этому поспособствовала заснеженная проезжая часть так и не убранная комблагом.
Коммунальщики так и не справились с уборкой города. Поэтому, согласно постам в ВК-группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург», на севере города случилось несколько аварий.
Пересесть на общественный транспорт оказалось тоже непросто. По словам жителей, в Калининском, Колпинском и Московском районах тротуары обросли наледью и передвигаться приходилось с трудом. Зато в Василеостровском и Петроградском районах соли насыпали даже с избытком. Все это говорит о безответственном отношении губернатора Александра Беглова и его подчиненных к проблемам простых петербуржцев.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700
О причинах того, что среди больных с коронавирусом больше вакцинированных, рассказал микробиолог Алена Макарова. Она...Подробнее
23 ноября в Госдуме должно состояться второе чтение бюджета. Согласно планам Минфина, с 1 января 2022 года страховые...Подробнее
Министр здравоохранения Иркутской области Яков Сандаков выдал в телеэфире нерадостную шутку. Афоризм касался бубна и...Подробнее
Рокфеллер и Гейтс могут быть виновны в пандемии так называемого испанского гриппа (испанки), которая бушевала на...Подробнее
По 10 тыс. рублей получат некоторые россияне на этой неделе. Эксперты объяснили, кому будет начислена эта выплата, а...Подробнее
По результатам 2021 года реальные доходы граждан Российской Федерации увеличатся на 2,6%. Такая ситуация должна...Подробнее
Массовый протест Польши по сути привел к тому, что российский «Газпром» стал единственным держателем акций компании...Подробнее
Постпред Эстонии в НАТО Юри Луйк заявил, что в случае вторжения в Украину Россия столкнется с достаточно серьезной...Подробнее
В Вашингтоне сделали заявление о недружественных действиях России во время пребывания кораблей ВМС США в Черном море...Подробнее
Пенсии в России в 2022 году существенно вырастут и для некоторых категорий пенсионеров будут составлять не менее 21...Подробнее
Комментировать