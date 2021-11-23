Пресс-секретарь администрации Приморского района перестал выходить на связь после неудобных вопросов о школьном питании

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В администрации Приморского района не стали объяснять причины заключения контракта на поставку питания в школу №575 с комбинатом «Фирма Флоридан» без конкурса, сообщают петербургские СМИ.
Журналисты заинтересовались деталями договоренностей районной администрации с «Флориданом» после сообщений о массовом заболевании учеников в данной школе, о котором стало известно 19 ноября. У нескольких детей врачи диагностировали острую кишечную инфекцию.
За разъяснениями журналисты обратились к пресс-секретарю районной администрации Наталье Ткаченко. Она пообещала уточнить информацию у коллег, на каких основаниях «Флоридан» обеспечил себя контрактом без проведения тендера, однако позже перестала выходить на связь.
В СМИ отмечают, что распределение контрактов без конкурса в определенных случаях не противоречит законодательству. Однако подобная позиция районной администрации, считают журналисты, говорит о возможных теневых договоренностях чиновников с комбинатом, из-за чего именно «Флоридан» получил право обслуживать школу №575.
Также они находят странным, что данная школа не вошла в список заказчиков в тендерах, которые летом проводил комитет по госзаказу. Сейчас власти Приморского района проводят отдельный аукцион, в котором определят поставщика питания в указанное учебное заведение. Начальная сумма контракта составляет 21,3 миллиона рублей.
Ранее о распространении коррупционных связей между чиновниками и комбинатами рассказал экс-глава Управления соцпитания Алексей Барабанщиков. Сейчас отношении него возбуждено уголовное дело. По версии СМИ, к давлению на экс-руководителя УСП может быть причастен как сам губернатор Александр Беглов, желавший помешать реформам Барабанщикова, так и комбинат «Флоридан». Журналисты выяснили, что жена одного из ближайших помощников губернатора Инесса Захватова ранее работала в компании.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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