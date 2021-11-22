Александр Бельский заявил, что полет в Сербию с Бегловым организовывал Смольный

Председатель ЗакСа Санкт-Петербурга Александр Бельский заявил, что депутаты не могут себе позволить перелеты на бизнес-джетах. Его командировку в Сербию с губернатором Александром Бегловым организовывал Смольный.

Очередное заседание ЗакСа Санкт-Петербурга завершилось брифингом с журналистами. Сотрудник «Эха Петербурга» Андрей Окунь поинтересовался у Александра Бельского, сколько денег потратили на его совместную командировку в Сербию с губернатором Александром Бегловым. Глава петербургского парламента заявил, что не может озвучить сумму, так как не знает ее.

«Я действительно не владею информацией, командировку организовывала администрация города. Когда мы организовываем, мы себе подобного не позволяем», — подчеркнул Бельский.

По данным СМИ, Беглов и Бельский летали на встречу с руководством Сербии в рамках обсуждения развития дальнейшего партнерства между странами на бизнес-джете Legacy-600. Воздушное судно зарегистрировано в Белграде. По предварительной информации, на перелет могли потратить не менее 3,5 миллиона рублей.

Необоснованно дорогую поездку чиновников в Петербурге назвали «дистиллированной коррупцией». По мнению политобозревателя Сергея Ковальченко, любой ответ со стороны Смольного о состоявшемся перелете негативно отразится на репутации власти. Командировка губернатора и спикера состоялась в день принятия бюджета Северной столицы.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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